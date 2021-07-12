COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中華職棒「閉門」復賽　蔡其昌：下階段爭取25%觀眾進場

▲中華職棒(13)日恢復比賽，中職會長蔡其昌、台中運動局長李昱叡、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬等人前往洲際棒球場召開防疫會勘(圖／蔡其昌服務處提供2021.7.12)
▲中華職棒(13)日恢復比賽，中職會長蔡其昌、台中運動局長李昱叡、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬等人前往洲際棒球場召開防疫會勘(圖／蔡其昌服務處提供2021.7.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-12 17:54:42

中華職棒停賽近兩個月後將於明(13)日恢復比賽，復賽首日在台南、斗六球場進行無觀眾閉門比賽，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏今(12)日與台中運動局長李昱叡、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬等人前往洲際棒球場召開防疫會勘確保賽事落實防疫措施。蔡其昌指出，如果沒太大問題，一切順利，下階段會爭取室外開放25%觀眾進場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒會長蔡其昌強調，雖然微解封，但防疫優先，所以球員比賽前三天會先進行全體快篩，而工作人員也會在快篩通過才進場，球場會採最嚴格管制。

蔡其昌說，13日職棒在台南雲林球場復賽開打，他也會到場勘查，現階段雖然只能透過轉播觀看，是希望給觀眾最精采的職棒比賽，並確保球員和參與人員的安全。

蔡其昌指出，本周會看疫情變化，和室內電影院等場所防疫措施，如果沒太大問題，一切順利，下階段會爭取室外開放25%觀眾進場。

李昱叡表示，市府面對中職復賽嚴陣以待，因應中職復賽，運動局召開防疫會議，賽事將全面將採「閉門賽」，不開放觀眾入場，並輔導中華職棒落實賽事防疫規劃。

他進一步指出，洲際棒球場是中信兄弟主場，市府積極與衛生防疫單位共同輔導職棒聯盟與洲際棒球場落實防疫措施，包括辦公室及球員休息室進出動線規劃與球場內空間擴大消毒、裝置紅外線熱像儀監控入場者體溫、入場採實名制、測量體溫及手部酒精消毒、工作人員皆需佩戴口罩，並於球場公告防疫宣導等，復賽期間也將搭配聯盟規劃的球員管理，包括飲食、比賽動線等，全面落實賽事防疫措施。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬表示，去年中職首場賽事在台中展開，具有相當的防疫經驗，是全國運動賽事的表率，這次將規劃更綿密的防疫網，包括球員及工作所人員賽前快篩、球員點對點團進團出模式、提高球員更衣室及休息室消毒頻率、賽前賽後清消工作、休息區球員全程佩戴口罩等，並備足口罩及酒精數量、加強空調保持空氣暢通，強化防疫。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀