中華職棒「閉門」復賽　蔡其昌：下階段爭取25%觀眾進場

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衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬表示，去年中職首場賽事在台中展開，具有相當的防疫經驗，是全國運動賽事的表率，這次將規劃更綿密的防疫網，包括球員及工作所人員賽前快篩、球員點對點團進團出模式、提高球員更衣室及休息室消毒頻率、賽前賽後清消工作、休息區球員全程佩戴口罩等，並備足口罩及酒精數量、加強空調保持空氣暢通，強化防疫。