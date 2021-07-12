家戶感染難防？柯文哲：「在家打麻將、同志團體」是問題

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，近日台北市也出現首日確診數在個位數的情況。台北市長柯文哲12日下午在北市防疫記者會上表示，相信還有很多潛藏的社區感染，會透過擴大疫調的方式持續將確診揪出。柯文哲強調，現階段最頭痛的就是家戶感染，「比方說聚在家裡打麻將這是一個問題，或者是這種同志團體也是一種問題，或者是大家合租一個公寓，也是一個問題。」





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柯文哲表示，現階段的家戶傳染都是廣義的家戶傳染，這些傳染者不見得有親戚關係，「比方說打在家裡打麻將是一個問題，同志團體也是一種問題，或者大家合租一個公寓，這也是問題。」柯文哲強調，每個確診案例我們盡量擴大疫調範圍，把有可能的隔離更多人，也許要做很多很多的篩檢才會抓到一個，但目前就是這樣。





不過針對柯文哲表示「同志團體」是家戶感染的問題，台北市議員林穎孟就相當不滿，直言家戶感染無論是家屬、親友、室友，只要同住者都會有感染風險，都要做好防疫，「跟同志團體有什麼特別相關性？」林穎孟說，柯文哲特別把「性傾向」挑出來講，難道這兩個多月來有許多夫妻子女家戶感染，就要說「異性戀群聚」很頭痛嗎？





林穎孟強調，家戶感染不分性傾向，只要是同住者都應做好防疫工作，「拜託柯市長不要用疫情污名化同志，請市長對同志族群道歉！」



