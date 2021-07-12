高市疫苗涵蓋率達15％　陳其邁籲疫苗不要挑打進身體才算

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針對高雄市的疫苗接種情形，衛生局今天下午在防疫會議指出，截至今天，75歲以上長者疫苗接種率達70.7% ，72至74歲突破8成達81.2%、70至71歲65.8%，今天開始接種的67至69歲，上午共有14937人接種，接種率14.2%。總計高雄市67歲以上應接種人數40萬2004人，實際接種人數為22萬9069人，平均接種率57%。
陳其邁指出，為因應政委唐鳳預約系統將上線，高市府要加快打疫苗速度把現有疫苗打完，明天開始全市將有48個接種站，一天量可能達4萬多，將會是目前為止施打最高峰。
陳其邁也表示，今天施打人數較多一點，早上8、9點人很多，預定早上10點、11點施打的人提早來，因此接種站周遭略有塞車，但大家都很守秩序，沒有人潮擁擠狀況。他呼籲「通知單寫幾點，就幾點到」，分流照順序不用緊張，不要擔心打不到。
另外，傳出有外送員遇到「確診康復者」自稱醫院認證自帶抗體，因而不願意戴口罩、引發議論；高雄市長陳其邁今指出，即使打過疫苗或確診後康復，有時候仍會有突破性的二次感染問題。
陳其邁提醒，這不是百分百的事情，全世界都一樣，我為人人、人人為我，當疫苗覆蓋率到達7、8成以後，口罩就可拿下來，但還沒達成這比例之前，還是請大家要戴好口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。