普吉島開放後傳出外籍旅客確診　經濟復甦之路面臨挑戰

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因應多名國際旅客確診，再加上泰國近日疫情升溫，為了防止普吉島疫情擴散，當局決定於7月15日至7月31日實施一系列更嚴格的防疫措施，有條件禁止泰國「本地」觀光客進入普吉島。來自泰國疫情嚴峻「深紅區」的10省份及24個疫情「紅區」民眾都需施打過疫苗才能進入普吉島，其中施打科興的民眾必須完成兩劑施打，施打AZ疫苗者則須在14天前完成至少一劑施打。尚未打疫苗的民眾則須備妥7天內陰性PCR證明，曾染疫而因此有抵抗力的的民眾則必須在至少90天前康復。任何18歲以下尚未打疫苗之孩童若因求學因素需入境普吉島，須備妥學生證及篩檢陰性證明書。所有入境普吉島之旅客皆需下載並啟用Mor Chana足跡APP，以利當局掌控行蹤進行疫調。此外，普吉島也於今（12）日起關閉學校2週，全面改採線上授課。
普吉島沙盒計畫啟動後，目前已經吸引3287名國際旅客入境旅遊，但面臨國內變種病毒疫情升溫、國際疫情未歇及泰國本身疫苗覆蓋率仍然低落的情況下，現在又傳出外籍遊客確診，讓普吉島觀光重啟計畫是否將造成國內疫情負擔成為討論焦點。目前泰國一劑接種率為13.3％、二劑接種率僅4.7%。
事實上，泰國政府推出的普吉島沙盒計畫針對染疫風險有相當明確的規劃及防範，除了要求旅客入境時下載當地定位追蹤防疫APP以利當局疫調並事先購買一張金額不低於10萬美金的染疫保單；泰國官方也訂定一份「疫情中低風險清單」，列出66個疫情安全國家，旅客必須在這些國家至少待上21天才能申請入境普吉島。此外，官方也表示若普吉島疫情在開放後惡化，包括每週確診數來到90例、醫院空床率低於20%等，官方都將隨時終止這項計畫。
不過，近日卻接連傳出外籍人士染疫，還發生有外籍觀光客入境後違反隔離禁令外出、或者未開啟手機定位APP等，讓普吉島的防疫網出現漏洞。此外，先前就有外媒指出，泰國目前仍禁止疫情風險區域觀光客入境普吉島，但包括印度等被禁國家卻是過往泰國旅遊客的大宗，因此重啟成效恐怕受限；另外近日也有外籍遊客投書泰國媒體指出，在入境泰國沒幾天後她被通知為一名確診者之接觸者，隨即被匡列並因此需入住隔離酒店，不僅旅程泡湯、隔離酒店費用還遠高於自己原本訂的飯店，2個星期的住宿費從15000泰銖飆升至52000泰銖，完全超出原本預算，讓她質疑官方配套措施有待加強，這類案例也將可能導致旅客前往泰國觀光的誘因降低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。