與變種病毒苦戰！東南亞三國最新政策統整

Delta變種病毒肆虐東南亞，不少國家都面臨新一波的疫情，考驗當地的防疫應變能力。除了馬來西亞持續延長封城外，印尼、泰國和越南近日陸續實施新的防疫措施，以下為你一次統整。





我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼





目前東南亞疫情最嚴峻的印尼近日確診人數不斷飆升，7月11日單日確診病例就達36,197人，全國累積超過252萬起確診案例和逾6萬6千多人死亡，醫療系統瀕臨崩潰，各地傳出氧氣供應不足、棺材缺貨等情形，雅加達更有多個墓園指出容量已經近乎全滿。 為控制疫情，印尼從今（12）日起針對雅加達、峇里島及其他15個城市和地區實施緊急PPKM社交距離措施，包括丹戎檳能、山口洋市、巴東班讓、巴里巴伴、班達楠榜、坤甸、曼諾夸里、索龍、巴淡、邦唐、武吉丁宜、貝勞縣、巴塘、馬塔蘭和棉蘭等，這些地區的共通點是醫院佔床率高於65%、當地確診數激增且疫苗覆蓋率低於50%。





PPKM禁令包括非必要性的行業全面居家辦公、必要行業如銀行則為50%員工居家辦公，僅醫療、物流運輸或交通等行業可以維持正常辦公模式。超市、便利商店等可以開業至晚上8點，但店內客人數需控制在50%容量以內；文化、體育等活動暫停、婚禮最多與會者30人、大眾交通系統載客量最高70%、暫時關閉商場、餐廳僅供外帶和外送服務等。印尼當局目前尚未說明禁令將持續到何時。此外，印尼接連傳出接種兩劑科興疫苗的醫護人員仍然確診甚至死亡之案件，因此當局9日也表示將為一線醫護人員補打一劑mRNA疫苗以增強對變種病毒的抵抗力。





泰國





泰國疫情嚴峻，11日單日確診數達9530例，泰國當局也宣布於今（12）日起在10省實施宵禁，民眾在晚間9點至早上4點間不得外出，政府也呼籲民眾在非宵禁時段盡量待在家辦公，除非工作內容與醫療相關或必須出門。平時非必要不出門，不過可以出門採購食物和日用品、就醫並接種疫苗。





此外，5人以上聚會全面禁止，曼谷地區百貨公司內部商店大部分都將關閉，除了銀行、超市、藥局、咖啡店可以正常營運，但最晚只能開到晚間8點。非百貨公司內的餐廳、咖啡廳、公園等也同樣可以開到晚上8點，但不允許內用。便利商店和夜市在晚上8點至凌晨4點間必須關閉，大眾運輸系統則開到晚上9點。按摩店、溫泉館、夜生活娛樂場所全數關閉。曼谷及其他疫情紅區也都頒布旅行限制。泰國目前已經將全國緊急狀態延到9月30日，上述宵禁措施將實施14天。





越南





越南疫情在4月出現變化，近日更連續7天確診數衝破1000，11日單日新增1953例再創近日新高。越南確診數雖遠不如泰國、印尼或馬來西亞多，但以越南先前優秀的防疫水平來看，已經算相當嚴峻，其中又以胡志明市疫情較嚴重。《法新社》報導，胡志明市於9日開始為期14天的社交距離限制（social isolation orders），民眾除非出門採買食物及日用品、就醫或其它緊急情況不得出門，公共場所不得有2人以上群聚，胡志明市邊境也設立檢查站，只有PCR篩檢陰性者才可以進入城市。此外，越南首都河內每天只接受最多1700名航空旅客入境，往來胡志明市與河內的火車也停駛。芹苴市（Can Tho）也因疫情升溫，於今（12）日也開始實施行動管制。



