日媒「新冠復甦指數」出爐　台灣僅奪43分排83名

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐已經超過一年，亞洲國家疫情最近更有復燃跡象。《日本經濟新聞》日前公布「日經新冠復甦指數」，針對120個國家進行排名，顯示各國擺脫新冠疫情的復甦情況。大部分亞洲國家較之前排名下降，而台灣因為接種進度緩慢等原因，以總體得分43分、位居第83名，而中國則是以76.5分獲得榜首之位。





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根據《日經中文網》報導，「日經新冠復甦指數」是以疫情抑制情況、疫苗接種進度、放寬出行限制等3方面數據，三大項之下又分為單位人口感染人數、接種率以及Google公布的人員出行數據等9個指標，從2020年10月起，每個月底以90分為上限指數化，將全球約120個國家和地區進行排名，分數越高排名越前面就越接近復甦。





指數顯示，截至6月底，前10名的亞洲國家只有中國，以76.5分位居榜首。不含中國在內的亞洲國家，名次最高的是第12名的新加坡，之後依次是第20名的香港、第43名的日本以及第48名的韓國。名列排行榜前幾名的幾乎都是歐洲國家，包括馬爾他第2名、波蘭第3名以及義大利第4名，美國則是排在第27名。





亞洲許多國家和地區，自從2020年底至2021年初，因為新增感染者較少，死亡率也較低，被視為成功遏止疫情。2020年12月底的指數顯示，越南、中國、台灣佔據了「前3名」，但是到了6月，台灣跌到第83名，越南則是第100名。亞洲其他國家如馬來西亞排名第114名，以及泰國排名118名，顯示出亞洲的復甦相對緩慢。





報導指出，台灣以及越南的共通點是疫苗接種進度遲緩，先前都透過限制個人行動以及企業活動，遏止疫情持續擴大，但在疫苗採購方面陷於被動。截止6月底至少接種1劑疫苗的比率，台灣僅8%，越南4%，大幅低於世界平均水平。





不過報導指出，隨著在印度被首度發現的Delta變種病毒擴散至全球80多個國家和地區，歐美國家疫情正以尚未接種疫苗的年輕族群為中心開始擴散，在夏季長假到來之前，也成為了未來主要的不確定因素。









