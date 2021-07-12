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王識賢叫李玉璽滾遠點　吵出《神之鄉》最高收視

▲王識賢飆罵李玉璽，心裡很糾結。（圖／東森、映畫提供）
▲王識賢飆罵李玉璽，心裡很糾結。（圖／東森、映畫提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-12 19:04:18

東森、映畫大戲《神之鄉》上周首播，故事圍繞關聖帝君誕辰慶典展開，戲裡王識賢與李玉璽父子因誤解而關係不睦，王識賢得知李玉璽回到家鄉心裡很激動，沒想到兩人在周采詩家相見，王識賢卻要他滾，李玉璽憤而拖著行李離開。王識賢心裡糾結，卻還是騎機車追上去，這段收視達到1.75，成為首集高點。李玉璽表示因為導演對於畫面的要求，這場戲至少拍了5、6次，加上開拍前期兩人還不熟，當下跟爸爸吵完真的很受傷。

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▲廖威廉把朋友擺第一，惹怒林玟誼。（圖／東森、映畫提供）
▲廖威廉（右）把朋友擺第一，惹怒林玟誼。（圖／東森、映畫提供）
第二集的收視高點則落在王大勇（廖威廉 飾）與林一德（林玟誼 飾）小倆口吵架，林玟誼氣到退訂喜餅，這段收視更衝高至1.95。劇中廖威廉重視工作、常因義氣為朋友兩肋插刀，被女友的阿姨嫌棄，當時兩人雖然是第一次碰面卻很有默契，他表示：「玟誼是台大資優生，我真的很崇拜，她罵我的時候，就像平常我被女友罵的感覺。」廖威廉為這部戲學習道地台語，說話的「台語氣口」也讓網友讚賞，希望他能多接演台語劇，也更期待看到「勇德CP」接下來的感情發展。

▲李玉璽（左）帶項婕如回到家鄉，卻被王識賢趕走。（圖／東森、映畫提供）
▲李玉璽（左）帶項婕如回到家鄉，卻被王識賢趕走。（圖／東森、映畫提供）
《神之鄉》以熱鬧的社頭贊境揭開序幕，喚起許多人對大溪大禧的回憶，由尤其是看到劇中王識賢開的小吃店賣的「陀螺炸雞」，讓網友看得口水直流，還有網友開始整理大溪的美食地圖，直說解封後歡迎大家來大溪吃鹽酥雞。製作人郭建宏也感謝關聖帝君保佑，讓這部戲有好成績。

 

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