彭博社評美國防疫世界第1 中國外交部：全世界只能呵呵
美國媒體《彭博社》上個月底發佈最新一期的「全球防疫排名」（Covid Resilience Ranking），台灣由於本土疫情爆發，從前段班慘跌至44名；美國則是因為疫苗接種率上升、社經活動恢復，位列第1；中國排名第8。今（12）日中國外交部發言人趙立堅回應此份排名，「彭博社則能如此小兒科」想當然全世界民眾只能表示「呵呵」了，姑且把這當成茶餘飯後的談資。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-12 18:53:17
《彭博社》6月底總結世界53個經濟體，上一個月來的防疫表現，評價的核心關鍵是該經濟體解封的程度，且不只是內部，還有對全球的開放程度。台灣由於本土疫情爆發，防疫限制的程度提高，幾個關鍵指數偏低（疫苗接種率、航班容量、疫苗旅行路線），落入後半段。中國則是疫苗接種率40.8%，但防疫限制仍然保持嚴格，以綜合評分69.9 位列第八。
中國媒體報導，中國外交部發言人趙立堅在今（12）日的例行記者會上表示，「呵呵，這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，彭博社這個報告是不是印錯了？他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此小兒科（意指，小家子氣）？」
趙立堅表示，《彭博社》的所謂全球抗疫排名，為了達到「美國第一」的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的「確診病例」和「死亡人數」等要素刪掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。
趙立堅說，中國人常說：「老百姓心中有杆秤，群眾的眼睛是雪亮的」所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的，相信世界民眾只能表示「呵呵」了，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧。
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