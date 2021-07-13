數百員工推鐵門逃！越南台企1名員工疑似確診造成恐慌

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安普新主要從事耳機產品系列及電子類塑膠製品及配件研發、製造與銷售，提供自產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT（表面貼焊技術）至成品組裝的一條龍服務，與全球電競耳機及網通品牌廠合作。
人口9700萬的越南原本被視為「抗疫模範生」，然而國內疫苗接種率極低，且過去數週來感染率急劇攀升。平陽省是越南的工業重鎮，該省有數十個工業園區、120萬名勞工，受到疫情影響，有許多區域都被封鎖和管制。
由於疫情升溫，引起民間百姓的緊張，紛紛跑到超市搶購。越南政府辦公室近期表示，萬一祭出社交距離措施或大規模封城來防範疫情擴散，期盼民眾可以諒解。而越南最大城市胡志明市也是疫情重災區，該市有超過234個傳統市場，目前已有125個被關閉，其中包括3個最大的批發市場。胡志明市6日晚開始出現搶購潮，許多超市仍有消費者大排長龍，貨架上的食物在晚間幾乎被買光。
台灣部份公司將加工工廠轉移至越南，越南疫情暴增讓台灣連帶受影響，例如國內風雨衣龍頭達新今（12）日代子公司達越公告，位在胡志明新順加工區的越南廠從7月13日至23日將自主暫時停工11天，預估受影響產值約500萬元。
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