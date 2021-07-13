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數百員工推鐵門逃！越南台企1名員工疑似確診造成恐慌

▲越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited）近期傳出有員工確診，據悉數百名聽聞消息後在驚嚇之餘推開公司鐵門逃跑，畫面和影片都被錄下並散佈於社群平台。（圖／翻攝自推特）
▲越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited）近期傳出有員工確診，據悉數百名聽聞消息後在驚嚇之餘推開公司鐵門逃跑，畫面和影片都被錄下並散佈於社群平台。（圖／翻攝自推特）

四方報/綜合報導

2021-07-13 01:00:00

根據四方報報導，越南疫情嚴重，越南東南部省份的台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited）近期傳出有員工確診，據悉數百名聽聞消息後在驚嚇之餘推開公司鐵門逃跑，畫面和影片都被錄下並散佈於社群平台。

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據悉，該企業位於越南平陽省（Binh Duong）的工廠有員工在篩檢時確診，其他廠內員工聽到消息後，竟有數百名員工聯合推倒鐵門逃跑，抗拒篩檢。當局表示事後這些員工都有被要求回工廠篩檢，且外媒指出安普的生產運作已恢復正常。根據追查，原來是有對夫妻先感染了新冠肺炎，他們的女兒在安普新國際工作，但沒發覺自己被傳染新冠肺炎，後來篩檢後才得知，因此當局下令將該公司工廠關閉並對員工進行篩檢，此消息造成員工恐慌和逃竄。

安普新主要從事耳機產品系列及電子類塑膠製品及配件研發、製造與銷售，提供自產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT（表面貼焊技術）至成品組裝的一條龍服務，與全球電競耳機及網通品牌廠合作。

人口9700萬的越南原本被視為「抗疫模範生」，然而國內疫苗接種率極低，且過去數週來感染率急劇攀升。平陽省是越南的工業重鎮，該省有數十個工業園區、120萬名勞工，受到疫情影響，有許多區域都被封鎖和管制。

由於疫情升溫，引起民間百姓的緊張，紛紛跑到超市搶購。越南政府辦公室近期表示，萬一祭出社交距離措施或大規模封城來防範疫情擴散，期盼民眾可以諒解。而越南最大城市胡志明市也是疫情重災區，該市有超過234個傳統市場，目前已有125個被關閉，其中包括3個最大的批發市場。胡志明市6日晚開始出現搶購潮，許多超市仍有消費者大排長龍，貨架上的食物在晚間幾乎被買光。

台灣部份公司將加工工廠轉移至越南，越南疫情暴增讓台灣連帶受影響，例如國內風雨衣龍頭達新今（12）日代子公司達越公告，位在胡志明新順加工區的越南廠從7月13日至23日將自主暫時停工11天，預估受影響產值約500萬元。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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