羅宏正、王傳一戲散情不斷 「男團單飛史」拉進兄弟距離
羅宏正在《美味滿閣》和王傳一、紀言愷（JR）飾演王家三兄弟，3個人拍戲拍出好情誼，碰巧都是從男子團體（可米小子、K ONE、SpeXial）單飛的成員，相似的背景更拉近彼此話題，羅宏正提到戲裡戲外都受到哥哥的照顧，「殺青結束後，有次參與傳一哥主持的實境節目，晚上休息後聊起，反而有種比當初在劇中還要緊密的情感連結，受了許多的照顧與鼓勵，很開心在劇中的兄弟情可以延續至殺青後的日子。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-12 21:00:00
羅宏正透露剛開始拍攝時心情其實很緊張，幸好在片場演員的互動都很融洽，「雖然拍攝結束已有些許時日了，但印象的點是拍攝現場歡樂的氛圍，雖然疲累但是整個團隊給予了非常大的空間，我們一起創造了許多有趣的場次。」3個大男人拍戲時也會玩在一起，戲中很多三兄弟的橋段，也是三人一起激盪出的火花。而飾演三兄弟媽媽的苗可麗就說：「除了傳一私下比較像朋友，JR和宏正真的都像我的兒子一樣！兩人很會撒嬌。」 在戲裡羅宏正則是老么，從小被送出國念書，回國後與爸爸和哥哥的感情一開始有點疏遠，慢慢相處後才重拾溫情。實際生活中羅宏正是家中老大，「我認為親兄弟之間可能有的時候立場會轉換，在各自擅長的領域主導意見，相互扶持，興衰一起扛下。」被問到如果能選擇排行，他的答案是「當弟弟似乎也不錯」。由羅宏正、王傳一、紀言愷演藝圈三帥主演的《美味滿閣》每周一至周五晚間8點在中視播出。