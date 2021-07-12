不顧三級警戒10人團戲水2溺斃！成員竟有高市消防局主管
本土疫情持續，指揮中心日前宣布將維持全國三級警戒至26日，但今（12）日傳出有一組10人團赴屏東來義鄉瀑布秘境戲水，屏東縣消防局獲報其中2人溺水，趕往現場後發現這群人不顧防疫警戒規定揪團群聚出遊，而成員竟還包括目前在高雄市消防局任職的曾姓中隊長，對此高市消防局晚間回應，屏東縣衛生局已開罰，後續也將進行內部查處。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-12 21:04:23
屏東縣消防局在今日15時30分接獲報案，在屏東來義鄉鴛鴦瀑布前50公尺有2人溺水，因此隨即派遣來義、內埔、萬巒、潮州、泰武、新埤、龍泉特搜大隊以及第二大隊出動共12車23人前往，並於在南大武山莊附近停車場設置前進指揮所，但事發地點距離停車場將近有2小時路程。
據了解，帶隊官第二大隊副大隊長林世斌在17時10分接觸溺者並持續將溺者，運送至前進指揮所途中，1名27歲吳姓男子與35歲許姓男子為到院前心肺功能停止（OHCA），不幸溺斃。
屏東縣衛生局表示，這群人疑似是在網路上揪團出遊，共有10名成員，分別為8名成人與2名幼童，在全國三級警戒期間，竟違法群聚，也明顯違法戶外全程配戴口罩規定，其中1成員甚至還是在高雄市消防局任職的曾姓中隊長。
高雄市消防局晚間證實，這名曾姓同仁今日休假，因此偕妻前往屏東縣來義鄉參加揪團溯溪活動，違反中央防疫相關規範部分，屏東縣衛生局已開罰，本局亦將進行內部查處；屏東縣政府潮州警察分局則稱，民眾違反防疫規定，改局已依違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰；另溺斃者將依規定製詢筆錄後，報由屏東地檢署檢察官相驗。