桃市青年局推「地方創生見習學院」　100個職缺等你來

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青年事務局長顏蔚慈說，疫情當下，不只青年求職受到影響，社區及地方創生團隊也面臨各種挑戰，希望透過地方創生見習學院讓待業或剛畢業的青年有更多的職涯嘗試機會，讓這群各有所長的青年朋友一起投入支持地方創生的行列，以地方共好的溫度讓工作加值。
青年局指出，「桃園地方創生見習學院」每位見習生每月最多可上工80小時，最長補助960個小時，每月薪資最高可領取1萬2800元，若工作性質涉及染疫高風險，再加發每月最高2000元的防疫津貼，100個見習職缺將視疫情條件及工作內容分階段釋出，第一階段將以可透過電腦完成且辦公地點不受限制的工作為主，後續階段則將配合三級警戒解除或疫情趨緩後陸續上架開放，工作面向涉及議題非常多元，包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等，工作內容則有設計、行銷、企劃、烹飪、導覽、編輯等豐富選擇，歡迎應屆畢業生或想瞭解嘗試地方創生工作的青年朋友勇於嘗試。
桃園市青年局6月甫獲選為教育部青年發展署地方創生北區青聚點，地方創生見習學院未來將擴展至北北基、新竹、連江等北區縣市，聯結更多地方產業和地方創生團隊，並挖掘出更多潛力夥伴來建構地方創生人才資料庫，打造友善創生生態系。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。