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桃市青年局推「地方創生見習學院」　100個職缺等你來

▲觀音區伯公下在地文化發展協會，方口獅彩繪活動，吸引民眾認識客家文化。（圖／桃園市青年局提供）
▲觀音區伯公下在地文化發展協會，方口獅彩繪活動，吸引民眾認識客家文化。（圖／桃園市青年局提供）

記者李春台/綜合報導

2021-07-12 21:11:56

即將邁入大專院校畢業季，桃園市政府青年事務局為了協助應屆畢業生及社會新鮮人穩定經濟生活，創全國之先推動「桃園地方創生見習學院」，即日起陸續提供100個多元類型工作機會，輔導青年朋友運用所學專業進入地方創生場域見習，實際參與地方工作型態與產業。

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為鼓勵青年透過社區共好與永續經營的理念，讓地方特色產業再現風華，並促進青年返鄉，解決地方人才外流的問題，桃園市青年局3年來輔導陪伴60組青年地方創生團隊，今年在教育部青年發展署的支持下，青年局與青年團隊合作開設100個計時工作機會，讓18歲至35歲的熱血青年見習體驗、參與工作並賺取工資。

青年事務局長顏蔚慈說，疫情當下，不只青年求職受到影響，社區及地方創生團隊也面臨各種挑戰，希望透過地方創生見習學院讓待業或剛畢業的青年有更多的職涯嘗試機會，讓這群各有所長的青年朋友一起投入支持地方創生的行列，以地方共好的溫度讓工作加值。

青年局指出，「桃園地方創生見習學院」每位見習生每月最多可上工80小時，最長補助960個小時，每月薪資最高可領取1萬2800元，若工作性質涉及染疫高風險，再加發每月最高2000元的防疫津貼，100個見習職缺將視疫情條件及工作內容分階段釋出，第一階段將以可透過電腦完成且辦公地點不受限制的工作為主，後續階段則將配合三級警戒解除或疫情趨緩後陸續上架開放，工作面向涉及議題非常多元，包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等，工作內容則有設計、行銷、企劃、烹飪、導覽、編輯等豐富選擇，歡迎應屆畢業生或想瞭解嘗試地方創生工作的青年朋友勇於嘗試。

桃園市青年局6月甫獲選為教育部青年發展署地方創生北區青聚點，地方創生見習學院未來將擴展至北北基、新竹、連江等北區縣市，聯結更多地方產業和地方創生團隊，並挖掘出更多潛力夥伴來建構地方創生人才資料庫，打造友善創生生態系。

▲大溪區雙口呂文化廚房辦理客家文化廚藝課。（圖／桃園市青年局提供）
▲大溪區雙口呂文化廚房辦理客家文化廚藝課。（圖／桃園市青年局提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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