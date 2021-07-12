台積電、鴻海採購BNT疫苗　一圖快速了解事件發展時間軸

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠肺炎疫苗供不應求，鴻海集團創辦人郭台銘與永齡基金會，希望能協助幫忙取得疫苗，無償提供給政府作為防疫之用，在5月23日提出捐贈疫苗方案，盼能善盡企業的社會責任；接著過不到一週，政壇上就陸續有風聲指出，郭台銘與上海復星在洽談採購BNT疫苗事宜，規劃購買1000萬劑的BNT疫苗捐給政府，對此民眾黨立委高虹安也證實此事，但強調這中間並無政治考量。
此時因本土疫情嚴峻，多個地方政府、企業都提出要自行採購疫苗的計畫，指揮中心在5月28日時宣布新冠疫苗的專案輸入流程，提到申請者需委託藥廠，檢送執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件這8大項資料，供食藥署召開專家會議進行審查；隔日郭台銘便在臉書上向大家提出7點報告，說明有關鴻海永齡在採購上的進度。
郭台銘針對外界質疑是否有受到政治因素考量，強調永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，預計申請的500萬劑BNT疫苗就是德國BNT生產、包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工、分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，並呼籲不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談。
郭台銘力拚要在72小時內繳交食藥署所需文件，6月1日即由夫人曾馨瑩與鴻海教育基金會執行長汪用和前往送件，指揮中心也在隔日證實有收到資料，陳時中表示資料上大致上完整，但還缺少「原廠授權書」。
6月11日，食藥署專家會議上，審核BNT疫苗緊急使用授權（EUA），目前BNT疫苗為「有條件通過」；6月15日，衛福部同意鴻海委由台康生技進口BNT疫苗可「有條件」專案進口，從原本需要原廠授權改成僅需附「原廠出貨證明」即可。
這段期間，對於企業採購疫苗的爭論很多，為此郭台銘在6月17日深夜提出3點聲明，強調疫苗專案輸入一事目前正按照計畫進行中，至於媒體報導只要沒有經過他或永齡基金會證實，都與事實不符，同時他也感謝衛福部周志浩署長在端午假期期間的全力協助。
郭台銘求見蔡英文 就疫苗採購雙邊協商
在各界的期盼下，郭台銘在6月18日上午求見總統蔡英文，希望政府能公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權，蔡英文也火速同意會面，雙方即在當日下午16在總統府內會面面談，同行者還有台積電董事長劉德音。
隔了一週後，行政院宣布，將授權台積電、永齡基金會代表政府購買各500萬劑的BNT德國原廠新冠疫苗，讓整個企業採購疫苗有了新進展。就在國人殷殷期盼下，外媒陸續曝光有關這兩大企業與上海復星採購的進度，讓郭台銘辦公室發表聲明，憂心不實的內情公告，恐會妨害疫苗的取得時程。
一直到7月11日，上海復星醫藥公告，已與台積電、鴻海完成簽約，將銷售1,000萬劑BNT疫苗來台，行政院發言人羅秉成12日上午也召開記者會針對BNT原廠疫苗捐贈專案進行說明，指出7月9日雙方進行採購及捐贈契約的簽署程序，並於7月11日下午4時由捐贈方與BNT完成簽約，當天晚間9點30分，捐贈單位就提交捐贈契約、11時由中央流行疫情指揮中心完成完成捐贈契約簽署程序。
行政院表示，這次疫苗捐贈也符合蔡英文的「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」3大原則，而台積電、鴻海更與政府達成「無償捐贈」、「中央統籌運用」兩共識，但實際到貨時程，將盡量和原廠要求，儘早出貨給台灣，目前現階段尚無法說明細節。