壽險保單紓困上路至今　南山富邦日均借款合計1.4億

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南山人壽統計，自7月1日至7月12日為止，總申辦人數約7600人，借款金額約7.05億元，平均每個工作天借款8812.5萬元。另南山人壽透露，因應疫情推動遠距視訊投保，自5月底至今天為止，視訊投保總件數累計已超過5100件。
富邦人壽則指出，自7月1日至7月9日為止，民眾申請保單借款總金額已近4億元，平均每個工作天借款逾5600萬元，顯示民眾對短期資金需求有急迫性，申請人數與借款金額呈現穩定上揚。
經濟弱勢保戶保單借款優惠利率方案開放5種資格申請，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、符合政府個人紓困補助條件者、受COVID-19疫情影響以致經濟困難者。不過民眾需注意，原則上為新台幣計價、有保價金的保單才可辦理保單借款。
富邦人壽另表示，繼7月1日響應推出保單借款紓困方案後，今天起再推「安心貸」保單借款2%優惠利率方案，提供總額150億元保單借款額度，盼助民眾減緩經濟壓力。兩項保單紓困都可採線上申辦，免手續費且快速撥款。
「安心貸」保單借款優惠利率方案開放保戶自7月12日起至10月31日前申請，借款天數持續30日以上未還款，可享120天2%優惠利率，適用險種包括傳統型台幣商品、變額年金、變額萬能壽險、變額保險商品、連結結構型債券的投資型商品等，不過外幣商品、利率變動型商品則不適用。（編輯：潘羿菁）1100712