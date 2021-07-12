COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

壽險保單紓困上路至今　南山富邦日均借款合計1.4億

▲壽險保單紓困上路至今，南山富邦日均借款合計1.4億。（圖／NOWnews資料照）
▲壽險保單紓困上路至今，南山富邦日均借款合計1.4億。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-07-12 22:28:25

（中央社記者謝方娪台北12日電）保單借款紓困開辦第12天，南山人壽借款總額達新台幣7.05億元，平均每天借款8812.5萬元，富邦人壽截至9日為止，平均每天借款金額也超過5600萬元，2大壽險業者日均紓困合計就衝破1.44億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情衝擊廣大勞工生計，繼勞工紓困貸款後，金管會協調國內22家壽險提早在7月1日開辦經濟弱勢保戶保單借款優惠利率方案，年利率定為1.28%，優惠期間3年，符合資格的申請人於單一家投保的壽險公司申請額度累計最高可達新台幣10萬元。

南山人壽統計，自7月1日至7月12日為止，總申辦人數約7600人，借款金額約7.05億元，平均每個工作天借款8812.5萬元。另南山人壽透露，因應疫情推動遠距視訊投保，自5月底至今天為止，視訊投保總件數累計已超過5100件。

富邦人壽則指出，自7月1日至7月9日為止，民眾申請保單借款總金額已近4億元，平均每個工作天借款逾5600萬元，顯示民眾對短期資金需求有急迫性，申請人數與借款金額呈現穩定上揚。

經濟弱勢保戶保單借款優惠利率方案開放5種資格申請，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、符合政府個人紓困補助條件者、受COVID-19疫情影響以致經濟困難者。不過民眾需注意，原則上為新台幣計價、有保價金的保單才可辦理保單借款。

富邦人壽另表示，繼7月1日響應推出保單借款紓困方案後，今天起再推「安心貸」保單借款2%優惠利率方案，提供總額150億元保單借款額度，盼助民眾減緩經濟壓力。兩項保單紓困都可採線上申辦，免手續費且快速撥款。

「安心貸」保單借款優惠利率方案開放保戶自7月12日起至10月31日前申請，借款天數持續30日以上未還款，可享120天2%優惠利率，適用險種包括傳統型台幣商品、變額年金、變額萬能壽險、變額保險商品、連結結構型債券的投資型商品等，不過外幣商品、利率變動型商品則不適用。（編輯：潘羿菁）1100712

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
50%50%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
81.82%18.18%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.85%87.15%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀