違反防疫規定自行解封　屏東山區瀑布戲水兩男溺斃

目前疫情三級警戒明天各地分區微解封，今天(12日)下午有來自高雄地區一行10人，相互邀約到屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布戲水，其中2名男性不慎溺斃，違反防疫規定部分警方依違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰，另溺斃部分，依規定製詢筆錄，報由屏東地檢署檢察官相驗。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-12 22:09:49
屏東縣政府警察局潮州分局來義分駐所，今天（12日）下午15時30分左右接獲報案，位於轄區來義山區的鴛鴦瀑布發生溺水死亡案，警方表示，高雄地區一行10人相互邀約於11時30分出發，下午抵達屏東縣來義鄉山區鴛鴦瀑布戲水，其中2名男性(吳男83年次、許男75年次)走進瀑布前50公尺深潭戲水不慎溺斃。
警方對於民眾違反防疫規定，警方依違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰，另溺斃者部分，依規定製詢相關筆錄，報由屏東地檢署檢察官相驗。
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