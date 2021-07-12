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違反防疫規定自行解封　屏東山區瀑布戲水兩男溺斃

▲屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布今天(12日)下午發生民眾群聚戲水，造成兩名男子不慎溺斃，警消在南大武山莊附近停車場設置前進指揮所。（圖／潮州警分局提供, 2021.07.12）
▲屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布今天(12日)下午發生民眾群聚戲水，造成兩名男子不慎溺斃，警消在南大武山莊附近停車場設置前進指揮所。（圖／潮州警分局提供, 2021.07.12）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-12 22:09:49

目前疫情三級警戒明天各地分區微解封，今天(12日)下午有來自高雄地區一行10人，相互邀約到屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布戲水，其中2名男性不慎溺斃，違反防疫規定部分警方依違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰，另溺斃部分，依規定製詢筆錄，報由屏東地檢署檢察官相驗。

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▲警方依疫情三級警戒，針對高雄10人進入山區瀑布戲水違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰。（圖／潮州警分局提供,
▲警方依疫情三級警戒，針對高雄10人進入山區瀑布戲水違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰。（圖／潮州警分局提供, 2021.07.12）
屏東縣政府警察局潮州分局來義分駐所，今天（12日）下午15時30分左右接獲報案，位於轄區來義山區的鴛鴦瀑布發生溺水死亡案，警方表示，高雄地區一行10人相互邀約於11時30分出發，下午抵達屏東縣來義鄉山區鴛鴦瀑布戲水，其中2名男性(吳男83年次、許男75年次)走進瀑布前50公尺深潭戲水不慎溺斃。

警方對於民眾違反防疫規定，警方依違反傳染病防治法製單舉發，移送屏東縣政府衛生局裁罰，另溺斃者部分，依規定製詢相關筆錄，報由屏東地檢署檢察官相驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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