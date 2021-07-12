戴「HELLO TAIWAN」口罩 AIT首位女處長孫曉雅抵台
美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將卸任處長職務，將由美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任。AIT證實，孫曉雅女士已於今（12）日抵達台灣，配合檢疫14天及自主健康管理7天，期滿之後即正式就任。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-12 22:29:53｜2021-07-12 22:47:20
孫曉雅抵達桃園機場時，戴著有「HELLO TAIWAN」（哈囉 台灣）字樣的口罩，但並未發表談話。AIT晚間發布新聞稿證實，候任處長孫曉雅女士已於今日抵達台灣，孫曉雅表示很高興能夠再次回到台灣。抵台之後，孫曉雅女士將遵循台灣中央流行疫情指揮中心之新冠肺炎防疫政策，配合檢疫14天及自主健康管理7天，期滿之後即正式就任。
酈英傑預計本月中旬卸任，孫曉雅將於酈英傑離台之後接任新職。孫曉雅外交資歷超過30年，曾派駐台灣，她也將成為AIT首位女性處長。
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