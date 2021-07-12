COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

戴「HELLO TAIWAN」口罩　AIT首位女處長孫曉雅抵台

▲美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將接任AIT處長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將接任AIT處長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-12 22:29:53｜2021-07-12 22:47:20

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將卸任處長職務，將由美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任。AIT證實，孫曉雅女士已於今（12）日抵達台灣，配合檢疫14天及自主健康管理7天，期滿之後即正式就任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫曉雅抵達桃園機場時，戴著有「HELLO TAIWAN」（哈囉 台灣）字樣的口罩，但並未發表談話。AIT晚間發布新聞稿證實，候任處長孫曉雅女士已於今日抵達台灣，孫曉雅表示很高興能夠再次回到台灣。抵台之後，孫曉雅女士將遵循台灣中央流行疫情指揮中心之新冠肺炎防疫政策，配合檢疫14天及自主健康管理7天，期滿之後即正式就任。

酈英傑預計本月中旬卸任，孫曉雅將於酈英傑離台之後接任新職。孫曉雅外交資歷超過30年，曾派駐台灣，她也將成為AIT首位女性處長。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
50%50%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
81.82%18.18%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.85%87.15%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀