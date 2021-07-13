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胡志明市連4天上千確診　民眾談「解封」沒信心

▲越南本土疫情持續升溫，12日再增2367例COVID-19本土病例，連5天創新高。重災區胡志明市社交距離措施上路4天，確診數天天破千，有市民受訪表示：「沒人相信2週就能解封」。圖為近日越南民眾戴口罩之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南本土疫情持續升溫，12日再增2367例COVID-19本土病例，連5天創新高。重災區胡志明市社交距離措施上路4天，確診數天天破千，有市民受訪表示：「沒人相信2週就能解封」。圖為近日越南民眾戴口罩之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-13 06:09:49

（中央社記者陳家倫河內12日專電）越南本土疫情持續升溫，今天再增2367例COVID-19本土病例，連5天創新高。重災區胡志明市社交距離措施上路4天，確診數天天破千，有市民受訪表示：「沒人相信2週就能解封」。

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越南4月下旬爆發最新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，全國染疫人數今天衝破2萬8000人，其中約一半集中在胡志明市，胡志明市9日祭出15天的社交距離措施後，單日新增確診一連4天破千人。

胡志明市民眾在社交距離期間除非從事必要活動否則不能出門，且公共場所禁止2人以上群聚等。只是看著全市的確診數持續飆升，市民對於「如期解封」並不樂觀。

胡志明市市民阿簪（Tram）告訴中央社，胡志明市去年4月也有過一次全市社交距離措施，當時確診數並不多，但這次在變種病毒肆虐下，情況大為不同，她在家平均每30分鐘就能聽到至少一輛救護車鳴笛呼嘯而過。

胡志明市冀望透過社交距離措施控制疫情，但目前單日新增確診病例仍持續攀升。「一開始就沒有人相信15天後可以恢復正常生活，沒有！」阿簪說，她和朋友都認為這些防疫禁令至少要1個月才能解除。

越南自去年1月發現COVID-19確診病例以來，迄今共發生4波本土疫情，即使前面3波最終都能控制住疫情，但眼見防疫戰線不斷拉長，許多民眾開始出現「抗疫疲勞」。

阿簪觀察，與去年社交距離措施期間的情況相較，她感覺民眾開始鬆懈，有些人會違反防疫禁令外出走動，部分餐飲店也會關起門來偷做生意，雖然是極少數，但去年大家都很有耐心、守規矩。

阿簪表示，COVID-19疫情在越南爆發至今已經1年半，坊間開始有呼聲說「不能再隔離了、不能再封鎖了，我們要像西方國家一樣，學著適度開放以及與病毒共存」，民眾不耐煩的情緒日漸高漲。

在醫藥相關領域工作的阿簪表示，能理解民眾的無奈，且與病毒共存的確是未來的「新常態」，但只有在COVID-19疫苗充足的情況下才有本錢談開放，只是目前越南的情況仍不允許。

越南有約9800萬人口，迄今包括自購與受贈在內，共計取得超過800萬劑的COVID-19疫苗。根據越南衛生部最新通報，至7月11日下午4時，全越南約注射400萬劑的COVID-19疫苗，其中有近28萬人施打了兩劑。（編輯：韋樞）1100712

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