Alpha與Delta變種夾攻　泰國疫情險峻

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根據《亞洲新聞台》報導，晚上9點到凌晨4時的宵禁開始實施後，曼谷各地出現許多檢查站，員警配戴口罩和防護面罩在市中心臨檢車輛。新的防疫限制也禁止5人以上居民聚會，大眾運輸只營運到晚上9點，除了超市、餐廳、銀行、藥局等必要商店維持營運以外，其他商店則暫時歇業。
不少泰國民眾對於政府的防疫表現十分不滿，不論是疫苗採購，還是臨時執行的限制措施。有餐廳老闆抱怨道，政府決定實施封鎖，卻沒有對人民採取任何補償；也有人批評政策慢半拍，直言：「政府做任何事情都太慢了。如果他們真的想實施封鎖，他們應該早點做才對。」
報導指出，這波疫情對泰國貧困社區的打擊最大，尤其是那些生活在曼谷貧民窟的人，曼谷郊區甚至有寺廟為無力支付的貧民提供免費喪葬服務。
此外，根據《曼谷郵報》報導，當地衛生局週一透露，正在監測7名同時感染Alpha和Delta變種的病患，這7起病例是在對曼谷一個大型建築工地進行檢測後發現的，在建築工地的1737名工人中，有1327人檢測呈陽性，其中23.3%感染了Alpha毒株，73.7%則感染了Delta毒株。
泰國醫學科學部負責人司立瑞克博士(Supakit Sirilak)表示，具有高度傳染性的Delta變種即將取代Alpha，成為泰國主要的流行毒株。雖然前述7名同時感染Alpha和Delta毒株的工人，目前並沒有出現令人擔憂的症狀，而同時感染2種病毒也不代表患者的情況會更嚴重，但也警告更多混合感染病例，不排除將導致新變種病毒的出現。
《曼谷郵報》也提到，近日新冠疫情大爆發，確診病例激增，衝擊醫療量能，許多確診者因為床位不足，加上擔心傳染給家人而選擇露宿街頭，無形中加速病毒傳播。曼谷孔提縣(Klong Toei)因此出現志工為確診者搭建的臨時帳篷，讓他們在等待病床期間可以暫時自主隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。