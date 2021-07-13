COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Alpha與Delta變種夾攻　泰國疫情險峻

▲泰國自4月起爆發新一波疫情。圖為近日曼谷民眾等待接受新冠病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國自4月起爆發新一波疫情。圖為近日曼谷民眾等待接受新冠病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-13 08:04:10

泰國12日起對首都曼谷超過1000萬居民，實施新的、更嚴格的防疫限制與宵禁，試圖遏止新冠變種病毒傳播。根據外媒報導，Alpha與Delta變異株有同時在當地流行的可能，曼谷一處建築工地甚至傳出有7名建築工人同時感染2種毒株。

我是廣告 請繼續往下閱讀
數據統計，泰國已累計超過345000例確診、2791例死亡，其中大部分來自4月開始的最新一波疫情，源於曼谷一個高檔夜生活區，那裡常有政商高層光顧。泰國衛生官員表示，因為疫苗施打緩慢、篩檢量能有限，新增確診病例仍在增加，Delta病毒已經蔓延到其他省份。

根據《亞洲新聞台》報導，晚上9點到凌晨4時的宵禁開始實施後，曼谷各地出現許多檢查站，員警配戴口罩和防護面罩在市中心臨檢車輛。新的防疫限制也禁止5人以上居民聚會，大眾運輸只營運到晚上9點，除了超市、餐廳、銀行、藥局等必要商店維持營運以外，其他商店則暫時歇業。

不少泰國民眾對於政府的防疫表現十分不滿，不論是疫苗採購，還是臨時執行的限制措施。有餐廳老闆抱怨道，政府決定實施封鎖，卻沒有對人民採取任何補償；也有人批評政策慢半拍，直言：「政府做任何事情都太慢了。如果他們真的想實施封鎖，他們應該早點做才對。」

報導指出，這波疫情對泰國貧困社區的打擊最大，尤其是那些生活在曼谷貧民窟的人，曼谷郊區甚至有寺廟為無力支付的貧民提供免費喪葬服務。

此外，根據《曼谷郵報》報導，當地衛生局週一透露，正在監測7名同時感染Alpha和Delta變種的病患，這7起病例是在對曼谷一個大型建築工地進行檢測後發現的，在建築工地的1737名工人中，有1327人檢測呈陽性，其中23.3%感染了Alpha毒株，73.7%則感染了Delta毒株。

泰國醫學科學部負責人司立瑞克博士(Supakit Sirilak)表示，具有高度傳染性的Delta變種即將取代Alpha，成為泰國主要的流行毒株。雖然前述7名同時感染Alpha和Delta毒株的工人，目前並沒有出現令人擔憂的症狀，而同時感染2種病毒也不代表患者的情況會更嚴重，但也警告更多混合感染病例，不排除將導致新變種病毒的出現。

《曼谷郵報》也提到，近日新冠疫情大爆發，確診病例激增，衝擊醫療量能，許多確診者因為床位不足，加上擔心傳染給家人而選擇露宿街頭，無形中加速病毒傳播。曼谷孔提縣(Klong Toei)因此出現志工為確診者搭建的臨時帳篷，讓他們在等待病床期間可以暫時自主隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
44.68%55.32%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
65.52%34.48%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.93%87.07%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀