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伊拉克收治染疫者醫院大火　逾50死數十傷

▲伊拉克南部城市納西里耶一間收治染疫者的醫院發生大火，造成超過50人喪生，數十人受傷，起火原因很可能是氧氣瓶爆炸。（圖／翻攝自衛報）
▲伊拉克南部城市納西里耶一間收治染疫者的醫院發生大火，造成超過50人喪生，數十人受傷，起火原因很可能是氧氣瓶爆炸。（圖／翻攝自衛報）

中央社

2021-07-13 08:53:59

（中央社伊拉克納西里耶12日綜合外電報導）伊拉克衛生官員和警方今天表示，南部城市納西里耶一間收治染疫者的醫院今晚發生大火，造成超過50人喪生，數十人受傷，起火原因很可能是氧氣瓶爆炸。

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目前各家媒體報導的死傷人數不一，路透社報導至少44死逾60傷，法新社說至少52死22傷；美聯社和英國「衛報」（The Guardian）網站報導至少50死、數十傷。

這是伊拉克3個月來第2起死傷慘重的收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者醫院火災，地點在納西里耶市（Nasiriyah）的海珊（Al-Hussein）醫院。

救難人員持續在濃煙蔓延的醫院大樓搜尋更多遺體。伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）辦公室在簡短聲明中說，哈德米與各部長和最高安全指揮官召開緊急會議，討論這起悲劇事件。

伊拉克醫療體系早已受到戰火和制裁重創，難以因應疫情危機，全國累計140多萬人染疫，1萬7592人病故。

火災現場的路透社記者說：「救護人員在醫院將燒焦的遺體抬出火場，許多病患因濃煙一直咳嗽。」

納西里耶市衛生官員表示，火勢已獲控制，搜救任務持續進行，但濃煙讓人很難進入一些被燒毀的病房。

一名救護人員在進入大樓火場前告訴路透社：「熊熊大火導致許多患者困在新型冠狀病毒病房，救難隊很難接近他們。」

現場一名警察表示，警方初步報告顯示，醫院COVID-19病房內的氧氣瓶爆炸很可能是起火原因。一名協助傷者離開火場的醫院警衛說：「我聽到病房內有很大的爆炸聲，然後很快就爆發大火。」

伊拉克首都巴格達一所收治COVID-19患者的醫院4月曾遭祝融重創，是氧氣瓶爆炸所致，造成至少82人死亡，110人受傷。

醫護消息人士說，今天大火的死亡人數恐怕還會上升，還有許多病患下落不明。他們表示，罹難者包括兩名醫護人員。

路透社目擊者說，一些憤怒的家屬在醫院前聚集，並與警方發生衝突，甚至對兩輛警車縱火。一名搜尋父親遺體的年輕人說：「這場大火導致無辜的病患喪命，因此必須對腐敗的官員究責。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100713

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