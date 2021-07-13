台將獲千萬劑BNT疫苗 路透：上海復星曾欲收集醫療紀錄
台灣透過台積電與鴻海，取得1000萬劑BNT疫苗(Pfizer/BioNTech)，預計9月底抵台。在協議達成後，又有知名外媒引述消息人士報導，身為代理商的中國上海復星醫藥，談判時曾要求取得台灣人的醫療紀錄遭拒，之後便未再堅持。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-13 08:42:22｜2021-07-13 08:45:40
根據《路透社》報導，消息人士透露，上海復星一度在合約範本中列出前述要求，但此事讓台灣的談判代表和政府感到為難，所幸經過商討後，對方也不再堅持，也在不久後針對有關內容做出調整。
《路透社》的報導提到，雖然無法確定上海復星為何會提出此要求，而截至發稿時間為止，上海復星也未回覆《路透社》置評的要求，但這一事件再次凸顯了政治與公衛問題的糾葛，以及兩岸政府之間更廣泛的分歧。
《路透社》同時檢視了上海復星的合約範本，內容規定上海復星或是其「授權代表方」，有權對疫苗接種的過程進行審查，包括對相關文件以及設備的檢驗權，還授予復星收集數據和採訪疫苗接種者的權利，認為這些行為看上去更像是在進行臨床試驗，而非大規模疫苗接種計畫時該有的狀況。
2名消息人士在談判時曾表示，這些個人資料永遠不會交到中國政府手中，而這份合約範本也只是比照當初與香港簽的合約擬訂。對此台積電拒絕置評，鴻海代表則回應《路透社》，有關疫苗和接種者的資訊都會受到保護、符合台灣法規。