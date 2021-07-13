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名家論壇》單厚之／人民漏夜搶殘劑，政府忙著大內宣

▲剩餘疫苗，台中市政府表示，由各接種點公告「殘劑」採候補登記方式(圖／柳榮俊攝2021.6.25)
▲剩餘疫苗，台中市政府表示，由各接種點公告「殘劑」採候補登記方式(圖／柳榮俊攝2021.6.25)

文/單厚之

2021-07-13 09:03:53

台積電、鴻海確定買到BNT疫苗，行政院舉行記者會，強調這次疫苗採購捐贈，完全符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三原則；政院並表示，兩捐贈單位熱心奉獻、專案小組全力投入，建立公私協力、共同合作模式，是本專案能達成的關鍵。

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雖然嘴上說感謝捐贈單位，但政院的記者會通篇都在強調自己的努力與貢獻。行政院發言人羅秉成先說道，「政府為了有效控制疫情、確保國人健康，持續積極對外多方採購疫苗，雖然過程中遭遇許多困難及阻礙，但政府仍想方設法、全心全力爭取疫苗」，接著才講台積電、鴻海捐贈疫苗。顯然把這批疫苗也當成是政府努力的成果。

羅秉成還說，「因為政府公權力全力支持、兩捐贈單位熱心全力奉獻，以及專案工作小組全力投入，才能在短短半個月內，達成此項關鍵性的重要進展」。在成功的三要素中，「政府公權力」、「專案工作小組」就佔了兩項。政府感謝捐贈單位的用詞只有「出錢出力」，談到專案小組時用的是「夜以繼日、堅持不懈的敬業精神」，這次成功是誰的功勞，不言可喻。

昨天傳出BNT採購好消息時，有10餘名民眾漏夜在北投和信醫院門口排隊，要領今天下午3點發放的殘劑號碼牌。這種大熱天在戶外排10幾個小時的隊，排到了也未必打得到，顯見民眾對疫情的恐慌有多大、對疫苗的需求有多強烈。而我們的政府官員居然好意思在冷氣房裡「割稻尾」，誇誇其詞地說自己「夜以繼日、堅持不懈」。

去年11月東洋採購BNT破局、雅各臣有民進黨「吳姓立委」介入的疑雲，民進黨政府至今給不出一個說法。如果當初行政院也「夜以繼日、堅持不懈」，台灣早就已經1000萬劑BNT到手了，民眾又哪裡需要漏夜搶殘劑？

再看近一點的，如果不是政府決策錯誤，前期力挺國產疫苗，對民間捐贈疫苗設下8條件，卡了鴻海將近4週，直到郭台銘見蔡總統之後才急轉直下，這批捐贈也可能更早就達成了。

行政院在宣揚政府努力、宣稱沒有「卡」疫苗的同時，卻又否決縣市政府和其他單位專案採購、捐贈的要求。才剛剛割完台積電、鴻海的稻尾，行政院轉頭就忘記自己說的「想方設法、全心全力爭取疫苗」、「夜以繼日、堅持不懈」。

台積電、鴻海的BNT採購確定後，民進黨隨即展開大內宣，把台積電、鴻海的疫苗採購形塑成一場兩岸外交的大勝仗，因為政府的高瞻遠矚、美日即時的施予援手，才擊破了中國「以疫謀亂」的詭計。今天台積電、鴻海之所以能買到BNT，是因為台灣對疫苗的需求並不迫切，所以中國不得不放手，讓台灣能買到疫苗。

台灣至今自主取得疫苗的數量遠低於外國捐贈，台積電、鴻海這次捐贈的疫苗，也遠超過政府自主取得的疫苗。過去對於外界的質疑，指揮中心一向都以「保密條款」、「會影響疫苗取得」來迴避疫苗取得不利的責任。但看看這次台積電、鴻海的談判過程，不管是速度、價格都比政府有效率太多，甚至連透明度都比指揮中心來得高，從頭到尾都是有幾分進度說幾分話。

當民眾漏夜排殘劑、民間取得疫苗量遠大於政府時，民進黨政府居然關心的只是自己的面子，忙著用阿Q式的精神勝利法，宣稱自己打了一場大勝仗。政府如此不知民間疾苦，只知宣傳、不知檢討，也難怪全台都忙著逆時中了。

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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