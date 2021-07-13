戰情室淪為摩鐵！資通電軍：士官違反男女分際嚴辦汰除
國防部參謀本部資通電軍再傳負面消息，繼網路戰聯隊一名士官組長在防疫期間邀約女同僚聚餐，遭懲處後，又傳出「資通電軍戰情室變摩鐵」，軍方調查後將涉案男女士官分別給予撤職及兩大過汰除。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-13 09:24:50
媒體報導，1月15日深夜，資通電軍戰情室只有一名士官留守，該士官竟趁機打電話給熟識的女士官，讓女士官直接進入戰情室，倆人在戰情室內你儂我儂，並發生關係，直到15日凌晨，女士官才離去，返回自己寢室。2月中旬，單位人員獲悉2人有不當男女關係的發展，便主動展開行政調查及法紀調查。兩名當事人一開始均否認此事，但經過單位調出監視器後，兩人才坦承確有發生逾矩行為情事。
針對媒體報導「資通電軍官兵違反男女分際，遭嚴辦汰除」，資通電軍指揮部今(13)日表示，單位在掌握訊息後，立即進行行政調查，並依調查結果召開人評會，當事人已分別予以撤職及兩大過懲處並汰除離營，另檢討幹部督管責任。
資通電軍指揮部強調，對於違犯軍紀案件，經查屬實者均將依法嚴懲，絕不寬貸，確維軍紀要求；本部將援引以為案例，持續落實軍法紀教育，加強內部管理，杜絕類案肇生。
資通電軍於2016年6月成軍，根據國防部人才招募中心資訊指出，資通電軍平時統合國軍網路、電子及資通平臺等三大領域，執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通。戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，並協防國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。