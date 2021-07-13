美商務部長促解除入境管制　衛生部憂疫情再起

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雷蒙多在路透社專訪中表示：「我們正在努力，我正積極推動。」
她說，她9日會晤衛生部長貝塞拉（XavierBecerra），但還不曉得何時會做出決定。
她說，疾病管制暨預防中心（CDC）很緊張，也很難知道大家是否接種過疫苗。目前並沒有可靠的疫苗護照，而那是很大的障礙。
白宮表示，正在與歐盟、英國、加拿大和墨西哥討論最終將如何鬆綁防疫限制，但美國官員說，仍未有解封時間表。而旅遊業者認為，在8月之前甚至更晚，或許都無法解除管制。
白宮一再排除在美國實施COVID-19疫苗護照的可能。
熟悉內情的人士表示，運輸部長布塔朱吉（PeteButtigieg）也支持解封，但其他政府官員仍擔心，敞開大門讓外國旅客入境，可能導致疫情升溫。
對於商務部長與衛生部長見面一事，貝塞拉的發言人未立即回覆置評要求。
航空公司和其他業者都敦促當局解除針對大多數非美國公民的入境管制，包括最近曾到訪英國、26個歐洲申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的旅客。
美國目前也禁止非必要旅客，從加拿大或墨西哥穿越陸路邊界入境。
歐洲外交官和其他人士主張，有些傳染率低的國家也被列入嚴格設限名單，而如阿根廷等一些傳染率高的國家，卻沒受到限制。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100713