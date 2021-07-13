謝志偉談購BNT疫苗幕後干擾　管碧玲：就是中國

台積電與鴻海公告將各捐贈500萬劑BNT疫苗。駐德大使謝志偉台灣時間今（13）日早上在臉書透露與德國的採購過程，直言如果沒有政治干擾，台灣已經交貨500萬劑BNT疫苗，他也表示自己最想感謝未曾謀面的疾管署女公務員Yuchen的努力，也替此次協助採購疫苗從上到下的公職人員的用心。民進黨立委管碧玲今日也說，擋台灣的背後就是中國，這樣的團隊、這樣的事實，卻排山倒海的被凌辱，「這是什麼世界？砲打指揮中心、砲打中央政府的一切無明，可以休矣」。

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謝志偉說，他想親自感謝的是一位我從頭到尾未曾謀面的疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員。因為來往的Email都是使用英文，看到的都是她信尾的「Best Wishes. Yuchen」。

謝志偉說，今年1月13日忽接台北高層指令而奉命親與BNT高層聯繫後，才知我疾管署長周志浩合約簽了寄回卻石沉大海之事，設若一切順順利利，「我應該是等貨到台灣才會知道吧」。謝說，為了和對方論理，因此把雙方自去年11月中旬至今年1月上旬， 整整3個月緊鑼密鼓的Email信件往來一一詳盡讀遍，讀著每一封信，彷彿看到Yuchen一磚一瓦地搭蓋起一座可供國人遮風避雨的家，一言一語，我深為Yuchen信裡細膩、謹慎的態度所感動。

謝志偉說，尤其看到1月6日的英文新聞稿裡要具體提到「共500萬劑疫苗。3月供應60萬劑，4月100萬劑，5月100萬劑，6月100萬劑，最後，7月140萬劑」時，整個人都顫抖起來。但是，再看到2天以後，1月8日，對方換了個人寫回信，英文裡夾雜著「我国」簡體字來要求改為「台灣」時，就此磚落瓦掀，牆頃屋倒也。

謝志偉說，「Dear Yuchen，謝謝你！我要告訴你，你的努力並未白費，我們接棒，在你開墾出來的地基上，官民攜手蓋了一座溫暖的屋子了」，他說，不必諱言，前述之事，當然就是「政治干擾」，誰呢？不言可喻。但在整個幕後協調、談判的過程裡，不僅他，國會議員及德官員都強烈感受到BNT的高層自始自終對供應台灣疫苗的高度意願及熱誠。

管碧玲則說，看到謝志偉詳述採購經過，如果沒有政治干擾，台灣已經交貨500萬劑BNT，「啊！這是什麼世界？！努力買疫苗，供貨的時間序都規劃好了，最後台灣簽好字的約，被擋死了，背後就是中國」。

管碧玲表示，這樣的團隊、這樣的事實，卻排山倒海的被凌辱，紅軍拼命打認知戰，藍軍、白軍拼命推波助瀾，這個團隊就這樣一面滴血一面揮劍，和病毒作戰，這麼忍辱負重，如果不是謝志偉揭露這些細節，有誰知道當初是連供貨的時間序都規劃好了，砲打指揮中心、砲打中央政府的一切無明，可以休矣。