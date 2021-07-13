Podcast來了！伊甸基金會新移民中心專訪

在許多領域都有投入幫助的伊甸基金會，其實已協助新住民家庭非常多年，在台灣默默耕耘新住民領域的新移民家庭中心，已發展長達19年。而該中心的朱莉英主任，對於新住民家庭議題，有諸多的心得和見解。本期節目Liana和Joyce邀請伊甸基金會新移民家庭中心主任朱莉英，一起聊聊這麼多年的心路歷程。





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伊甸基金會新移民成長中心一開始是關心外籍配偶，接著再到關心家庭，最後擴大服務到針對新二代。朱莉英主任在服務過程中，接觸許多個案，除了分享在台灣的新移民家庭所面臨的困境，也分享是什麼樣的原因，讓她能堅持理念，和伊甸基金會的同仁一起投入這塊充滿愛心與熱忱的服務領域。





現在就一起來聽《EP08｜服務新移民家庭19年！聊聊新住民婦女所面臨的困境ft.伊甸基金會新移民家庭中心主任朱莉英》吧！





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【伊甸基金會新移民家庭成長中心簡介】





本會有鑑於外籍配偶人數漸增，自2002年8月起成立「外籍配偶關懷組」，開始投入外籍配偶關懷服務。2005年起，為擴大對新移民家庭整體服務，更名為「新移民家庭成長中心」，提供新移民及其家人更多元的關懷及追蹤服務，並結合社會資源辦理一系列成長活動。再者，更擴大服務範圍至新移民家庭二代兒童、青少年之教育輔導工作，以期健全新移民家庭功能。我們著重以社工專業提供整合性服務，滿足新移民家庭的多元需求，以期達到「愛無國界—接納多元文化，營造幸福家庭」的境界。





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