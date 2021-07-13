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贈酈英傑台南鋼筆　賴清德：好一段時間無法見面總是不捨

▲AIT處長酈英傑向副總統賴清德辭行。（圖／總統府提供）
▲AIT處長酈英傑向副總統賴清德辭行。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-13 09:57:51

副總統賴清德昨（12）日下午在總統府接見將離任的美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen），感謝他任內增進臺美關係的重大貢獻，並盼未來持續關心、支持臺灣。

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賴清德表示，感謝酈英傑在離台前夕、最忙碌的時刻，安排時間辭行，讓他內心非常感動及溫暖，也感謝酈英傑的友誼，以及他3年任內對臺美關係增進的重大貢獻。

賴清德說，大家都知道酈英傑與台灣的緣分，對台灣相當瞭解，不僅對台灣的政治、經濟、社會等都有相當掌握外，也深入基層到各個縣市及巷弄間，瞭解台灣民情、品嚐庶民美食。

賴清德提到，5月中疫情進入台灣社區，在急需疫苗的時候，酈英傑協助爭取250萬劑疫苗，對台灣幫助非常大。從酈英傑的言談之中，可以感受到他對台灣的感情，如同酈英傑給台灣人民的道別信中提到「每當我想到台灣、以及整體美台關係，我總會想到希望、光明和成長」。

賴清德表示，酈英傑在台灣3年任內建樹也最多，不僅協助《台灣旅行法》及《台北法案》等法案通過，以及「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會談重啟。酈英傑就任時曾提出四個增進的目標—增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，以及增進美台人民的關係等。3年後的今天來看，酈英傑一一完成了當初的目標，是台灣的「真朋友」，而台美關係也有「真進展」。因此，除了蔡英文特別頒授的「大綬景星勳章」以及外交部頒贈的「特種外交獎章」，賴清德也再次代表政府及台灣人民表達誠摯的謝意。

賴清德指出，台美有共同的價值，包括對民主、自由、人權的深信不疑，對智慧財產權、自由貿易的堅定不移，並共同合作協助國際社會解決種種問題。包括台美共同成立「全球合作暨訓練架構」(GCTF)以及「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）機制，讓彼此有機會在國際社會上呈現良善的力量。

最後，賴清德也祝福酈英傑一路平安，他說，雖然有一句俗話說「天下無不散的宴席」，但想到未來會有好一段時間無法見面，內心總會有些不捨。期待酈英傑未來能夠再回來臺灣看看，一如其所說「雖然我將離開臺灣，但臺灣不會離開我」，希望酈英傑能夠持續關心、支持台灣，相信台灣人民也都會感念酈英傑對台灣的幫忙。隨後賴清德致贈酈英傑來自台南的手工檜木鋼筆，酈英傑則回贈郭泓志等旅美球星的親筆簽名球。

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