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生日適逢微解封　馬英九祈願疫情平息

▲前總統馬英九今（13）日在臉書發文，祈願疫情能夠早日平息。（圖／NOWnews資料照，翻攝馬英九臉書）
▲前總統馬英九今（13）日在臉書發文，祈願疫情能夠早日平息。（圖／NOWnews資料照，翻攝馬英九臉書）

記者張志康/綜合報導

2021-07-13 09:58:58

前總統馬英九今（13）日在臉書發文，表示今天是他71歲生日，適逢中央三級警戒「微解封」，他許願國人能有充足、合格疫苗，並期盼各方放下意識型態，共同面對疫情，讓疫情能夠早日平息，重回正常生活。

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馬英九表示，今天開始，中央三級警戒「微解封」，部分管制措施鬆綁，但是地方政府基於民眾安全，仍然維持必要規範，包括餐廳禁止內用等。馬英九說，很多民眾、很多商家，即使殷切期盼能趕快恢復疫情前的正常生活，但是為了更多國人的健康，他們也願意自動配合，這點讓他很感動，並表示我們臺灣人真的很有愛。

馬英九指出，另外，更值得我們關注而且欣喜的，是包括鴻海（永齡基金會）、台積電等民間企業購買BNT新冠肺炎疫苗，終於傳出好消息。他期盼這批共計1千萬劑疫苗早日進來，稍稍舒緩國人「打不到疫苗」的恐慌。慈濟基金會購捐的5百萬劑BNT疫苗，希望也能儘快跟上，早日到來。

馬英九說，這段期間，很多來自民間基層的聲音，讓他真切體會民眾的恐慌。很多人每天守在電腦前，在各大醫院網站搶殘劑預約；還有人每天奔走各診所，只為了碰運氣搶臨時釋出的殘劑名額；更有人在醫院外徹夜排隊苦守18個小時，只為了搶殘劑名額的號碼牌。政府自購疫苗數量嚴重不足，到貨又不如預期，整個社會還因政府任意挪動施打群組順序而分化，讓他深感難過。

中央「微解封」的今天，也是馬英九71歲的生日。馬英九許了兩個虔誠的願望：

第一，國人都能有充足、合格的疫苗，也有選擇疫苗的自由。這次民間企業、宗教團體購買疫苗捐贈政府，過程中政府卻一直予人「技術性卡關」的感受，現在終於能步上正軌，馬英九說，希望這是一個好的開始。政府要真心誠意，一心為民，讓國人儘速獲得充足想要的疫苗，政府更有責任，讓國人不因施打疫苗而影響團結。

第二， 馬英九期盼各方放下意識形態，共同以科學、務實的態度面對疫情，務必節制在網路上的相互攻訐，不要再為疫情添亂。舉例來說，這次企業採買BNT疫苗，最終還是與代理的上海復星醫藥簽約，回歸商業機制與正常的兩岸關係；過去所謂「1450」在網路上攻擊BNT是「中國疫苗」的聲音，希望不要再出現。

這次新冠肺炎疫情，影響整個世界，更是國人的生死大事，我們沒有再內耗的本錢。馬英九再次呼籲，在解封之前，還是盡量避免外出，尤其不要到各旅遊景點造成群聚。大家努力再撐一下，只要有充足的疫苗，輪到你就打，讓我們趕快達成群體免疫力，早日重回正常生活。

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