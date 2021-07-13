重新宣誓在即　港媒：民主派區議員辭職達半數

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但宣誓通過與否的標準仍有疑義。香港01報導，近日傳出四類行為將跌入「負面清單」範圍，包括曾參與民主派初選、借出議辦作票站、曾簽署抗爭聲明等。此外，日前一度傳出自行辭職即可免於被追薪，這引發大量泛民主派區議員辭職。
明報引述其電子平台組統計，7月7日至12日晚間10時，至少192名區議員已辭職。累計15名區議會主席或副主席辭職。另中西區區議會只剩3名議員未被取消資格（DQ）或請辭，南區及黃大仙區各只剩4人。
民主派大黨民主黨的黨主席羅健熙11日也稱將辭職。他表示，辭職最主要的原因是希望工作能有確定性，並說他已規劃好一系列服務地區的計畫，所以不需要繼續因受到DQ威脅而影響地區工作。
對此，全國人民代表大會常委譚耀宗表示，據他了解，政府不會舉行補選，相信政府已考慮區議員數目減少對區議會運作的影響，以及不舉行補選會否遭法律挑戰。他又說，區議員須宣誓是法律要求，相信區議員辭職是出於個人考慮。
香港「反送中」運動後，民主派在2019年底的區議會選舉中大獲全勝，取得多數主導權。目前，隨著大批民主派區議員辭職，親北京的建制派很有可能重新取得區議會的主導權。（編輯：翟思嘉）1100713