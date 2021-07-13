網球／20-20-20，這是網球史上最美好的時刻

就在歐洲國家盃將開打的前幾個小時，Novak Djokovic捧起了他在溫布頓的第6座冠軍，也是其個人生涯的第20座大滿貫，從而讓他追趕上了Roger Federer以及Rafael Nadal。3個網球史上最偉大的男子球員現在站在同一水平線上，這個景象不僅空前，還非常有可能絕後。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2002年，30歲的Pete Sampras拿著自己最後的美網冠軍遁隱而去。他生涯取得了14座大滿貫，當時人們相信他就是那頭「山羊(Goat)」，這事實就像天上的星辰一樣，高高在上不會改變。

然而7年後，Federer在溫網發出了50記Ace、在那場史詩大戰中擊敗美國重砲Andy Roddick，拿下自己的第15座大滿貫。現在則有3位球員超過了當初的那個紀錄，這可能超乎了所有人的想像。

在「20-20-20」的紀錄之下，就如費納喬三人所說的，應該把關於「GOAT」這些屬於歷史的東西暫且放下，重新回到網球本身上來，享受他們三人數年如一日的打出精采的比賽。

我們不曾在其他運動項目中看到3名史上最佳的選手處在同一時代競爭。Carl Lewis和Usain Bolt沒辦法在同樣的環境下跑一場；Michael Jordan和LeBron James也無法帶領各自的球隊在總冠軍賽上交鋒；Greg Maddux和Ted Williams在滿壘時的投打對決結果，我們永遠也無法得知。

然而在網球場上，我們知道三巨頭各自之間的對戰紀錄，他們早期、巔峰和末年的經典戰役，這其實是運動場上的奇蹟。

千禧年後，職業網球賽事場地肉眼可見的降速，球員身體素質的普遍提升，讓發球上網的打法幾乎消失在地球表面；而Federer做為前一代的球員，對抗現在以穩定和控制為特徵的強力男子網球，他不斷的求新求變，換成大拍面​的球拍、改變擊球節奏、調整比賽和訓練的時間，讓自己超過30歲後仍能保持體能和移動。Srdjan Djokovic攻擊他的話當然聽聽就好，但也道出了一個事實：另外兩位強勁的對手在後頭的追趕，讓費天王必須不斷把自己逼到極限，尋求達到這個時空背景下所能達到的最佳狀態。而這就是運動競技對人類文明的最大意義：超越和突破。

而對於納喬也是如此，Nadal加強了自己發球的穩定性，在大傷之後也調整了打法，增加主動進攻的比例；Djokovic早期脾氣不佳，身體容易受傷，2011年後他變得心態沉穩，也透過各種科學方式加強自己的身體素質，讓他在高質量且漫長的賽季中得以保持健康。

就如同Dkokovic在賽後頒獎典禮上所說的，「20次大滿貫，但我們三人都不會停下來，我要向他們兩位致敬看齊，因為他們我持續的求進步。」這三人有對抗，但也互相學習，最終無論誰在這場較量中勝出，他們都達到了最佳的版本。未來可能還會出現更棒更出色的網球選手，他可能可以把2座大滿貫的數字繼續往上疊加，但是3名現役球員得到20座大滿貫的這個時刻，或許很難再現了。

這是網球史上最美好的一刻，唯一可惜的可能就是曾是「Big 4」之一的

Nadal曾經說過三巨頭已經不用再守住這個時代，生命的循環會繼續，總會出現偉大的冠軍。但我們希望能看得更多。如果這就是三巨頭的最後一舞，希望時光能定格久一些，捨不得闔上眼。