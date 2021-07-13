非法看護染疫凸顯移工防疫問題　柯文哲提專案特赦打疫苗

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柯文哲指出，非法移工在台灣是長久以來的問題，「沒事就沒事，出事就變問題」，目前台北市有安心採檢專案鼓勵失聯移工出面篩檢降低確診黑數，但上一波過去後接下來要面對的就是非法移工施打疫苗的問題。柯文哲表示，沒有身分證、健保卡的非法移工就算打疫苗報帳都有困難，並表示上週與王必勝開會時也提出這項問題籲中央以專案方式特赦非法移工打疫苗。
柯文哲並表示，現在要求病人住院原則上應該由打過疫苗的護理人員照顧，而非另外再從院外帶看護及陪病者；若真有看護需求，也應向醫院申請，以確保是打過疫苗或定期PCR檢查的合法移工，避免透過中介請到非法看護釀成防疫破口。去年疫情爆發後，勞動部就多次宣導慎選仲介機構，並務必在聘僱前要求受僱者出示相關證件影本確保其身分合法，以免因誤聘非法移工挨罰15萬至75萬罰責。
事實上，此次萬華群聚案件有兩例為病患個人聘僱之外籍看護，萬芳醫院護理部主任劉淑芬表示，醫院聘請的合約看護均已接種過疫苗，此次被感染的外籍看護為家屬自行聘請。目前指揮中心僅將長照或醫療機構工作之外籍看護列入優先施打對象，然而先前NGO團體就呼籲政府應將家庭看護工也列入優先施打族群，因為他們接觸對象為病患及長者，再加上經常需要出入醫院，染疫風險不低於機構看護工，此次案例也證明了這點；且看護一旦染疫若傳染給受照顧之失能者有更大機率釀成重症，因此應該列入公費施打疫苗。
桃園市群眾服務協會國際處專員汪英達在臉書上指出，不但應該開放移工施打疫苗，更不能排除無證移工，無證移工一樣在為台灣的雇主工作，如果連篩檢都不排除無證移工、保證不因此逮捕遣返了，為什麼施打疫苗就可以排除無證？他強調「世界上很多國家都對合法、無證移工一律開放施打疫苗，台灣政府腦袋再不轉過來，就太食古不化了，而且這種食古不化，是以人民的健康為代價的」。
不過，在執行上要如何觸及失聯移工進行宣導並鼓勵其出面接種疫苗是一項問題，先前的特赦採檢專案就有傳出移工在政府宣導下仍半信半疑不敢出面的情況，要如何讓移工真正安心、確信自己將不會因此遭到遣返而願意出面接種疫苗和採檢，尤其在社會氛圍對移工並非十分友善、政府和移工信任機制尚不完善的情形下，是政府需思考的問題。
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