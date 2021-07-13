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台積電、鴻海買到BNT疫苗　謝志偉曝幕後推手

▲鴻海與台積電買BNT疫苗，駐德代表謝志偉感謝德國政府與幕後推手，（圖／翻攝自謝志偉臉書）
▲鴻海與台積電買BNT疫苗，駐德代表謝志偉感謝德國政府與幕後推手，（圖／翻攝自謝志偉臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-13 10:35:06｜2021-07-13 11:22:51

鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，將分別採購500萬劑BNT疫苗後捐贈給政府。駐德代表謝志偉在臉書上曝幕後推手，並強調「只要不放棄，就已經贏一半了！」謝志偉還說，他最想感謝的是一位負責合約聯繫的女性公務員「Yuchen」。

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謝志偉在臉書表示，過去這一陣子，很多朋友、媒體、民意代表來問他「BNT疫苗」採購一事到底怎麼回事。他都不克回應或無法給詳細答案，因為「德國（原廠、官方、國會議員）、台灣（政府高層、民間企業及駐德代表）、中國（上海復星、XX）」的磋商一直都在進行中，有時分別，有時同步。很多人也說，「阿上海復星就是BNT的大中華地區代理嘛！台灣硬要繞過它而直接找BNT，當然被打槍！」他指出，透過「緊急使用授權」的疫苗叫作「藥品」，還不是「商品」，也就是說，「緊急使用授權」和「代理商」其實是互斥的概念。此所以，這些疫苗只能賣給「國家」！只能賣給「國家！只能賣給「國家」！其他，就請自己想。

謝志偉說，他也告訴德人，有關「大中華地區」的概念，尤其在中國1000多枚飛彈對著台灣，戰機、戰艦不時來威脅台灣人生命的情況下，用在攸關生命的疫苗採購上，實在非常荒謬。但是，回過頭來，政治現實就是如此。除了感謝德國相關部會，他也要謝謝鴻海創辦人郭台銘、感恩台積電之餘，對仍在硬扯「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣。

謝志偉表示，最想親自感謝的是，一位他未曾謀面的疾管署負責與BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員「Yuchen」。他在今年1月13日突然接到台北高層指令，親自與BNT高層聯繫後，才知到疾管署署長周志浩簽了合約寄回BNT卻石沉大海的事，為了和對方論理，謝志偉把雙方自去年（2020）11月中旬至今年1月上旬，整整3個月緊鑼密鼓的依妹兒（e-mail）信件往來詳盡讀遍。

謝志偉說，「Dear Yuchen，謝謝你！我要告訴你，你的努力並未白費，我們接棒，在你開墾出來的地基上，官民攜手蓋了一座溫暖的屋子了。」最後，謝志偉強調，譲我們一起，全國上下攜手共同為台灣努力，對抗疫毒，同時捍衛我們的自由和民主。只要不放棄，就已經贏一半了！

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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