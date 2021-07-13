台積電、鴻海買到BNT疫苗　謝志偉曝幕後推手

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謝志偉說，他也告訴德人，有關「大中華地區」的概念，尤其在中國1000多枚飛彈對著台灣，戰機、戰艦不時來威脅台灣人生命的情況下，用在攸關生命的疫苗採購上，實在非常荒謬。但是，回過頭來，政治現實就是如此。除了感謝德國相關部會，他也要謝謝鴻海創辦人郭台銘、感恩台積電之餘，對仍在硬扯「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣。
謝志偉表示，最想親自感謝的是，一位他未曾謀面的疾管署負責與BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員「Yuchen」。他在今年1月13日突然接到台北高層指令，親自與BNT高層聯繫後，才知到疾管署署長周志浩簽了合約寄回BNT卻石沉大海的事，為了和對方論理，謝志偉把雙方自去年（2020）11月中旬至今年1月上旬，整整3個月緊鑼密鼓的依妹兒（e-mail）信件往來詳盡讀遍。
謝志偉說，「Dear Yuchen，謝謝你！我要告訴你，你的努力並未白費，我們接棒，在你開墾出來的地基上，官民攜手蓋了一座溫暖的屋子了。」最後，謝志偉強調，譲我們一起，全國上下攜手共同為台灣努力，對抗疫毒，同時捍衛我們的自由和民主。只要不放棄，就已經贏一半了！
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