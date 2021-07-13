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NHK民調　菅義偉內閣支持率33%創新低

▲日本首相菅義偉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-13 11:03:11

（中央社東京13日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）昨天公布7月9日至11日進行的最新民調，結果顯示，首相菅義偉內閣的支持率降到33%，比上個月少了4個百分點，為去年9月上任以來新低。

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另一方面，不支持率則為46%，比上個月成長1個百分點，也創下菅義偉上任以來新高。

支持者當中，最多人的理由是「看起來比其他內閣好」占41%，其次是「可信賴人品」23%、「是支持政黨的內閣」22%；不支持的理由，則以「沒有實行力」最多，占40%，其次為「對政策沒有期待」36%、「無法信賴人品」13%。

對於政府的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，回答「非常肯定」的僅有4%，「某種程度上肯定」36%，「不太肯定」38%，「完全不肯定」19%。

東京都昨天第4度實施緊急事態宣言，認為對防疫「非常有效」者僅6%，「某種程度上有效」33%，「不太有效」41%，「完全無效」15%。

對於即將在23日登場的東京奧運，仍有30%的民眾認應停辦，39%肯定首都圈1都3縣採用無觀眾比賽，也有22%仍認為應開放部分觀眾入場觀賽。

另外，讀賣新聞今天也公布於7月9日到11日進行的民調結果，菅義偉內閣支持率為37%，與上次民調（6月4日至6日）的最低紀錄相同；但不支持率則為53%，成長了3個百分點，創新高紀錄。

報導指出，菅內閣支持率持續低迷，部分原因是民眾對政府防疫措施和東京奧運相關做法感到不滿。

民調顯示，38%認為東京都第4度緊急事態宣言對防疫「有效」，56%認為「無效」；對政府防疫措施給予肯定者，僅有28%。

此外，菅內閣支持率在東京都特別低，僅28%，大幅低於全國平均37%；在東京都的不支持率高達63%，遠高於全國平均53%。

高達73%東京都民眾認為第4次緊急事態宣言對防疫「無效」；主張停辦東奧的比例達50%，比全國平均41%高了9個百分點。

報導說，東京都的支持率與全國數據有大幅差距，可能是因疫情加上東京奧運，更讓東京都民眾對政府感到不滿。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100713

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