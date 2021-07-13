海地總統生前疑遭凌虐　主嫌自稱：上帝派來的

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海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）表示，在搜查沙農的住所時，發現一頂標有「DEA」（美國緝毒局，Drug Enforcement Administration）的帽子。而在總統府內的殺手團隊，也有人將自己裝扮成緝毒局人員。而《CNN》報導也提到，多名嫌犯曾當過美國緝毒局的線民，而緝毒局證實，被捕人士中至少有1人是線民。
沙農曾在2011年於個人YouTube頻道（94人訂閱）上傳影片，自詡為海地的下一個領導人。《紐約時報》記者訪問沙農的兄弟約瑟夫（Joseph Sanon），約瑟夫對於此事毫不知情；曾在6月與沙農見過2次面的海地基斯克亞大學（Quisqueya University）普蘭徹（Michel Plancher），普蘭徹表示他早前接到一通電話邀請他參與沙農博士的政治運動，在此之前，他根本不認識沙農。
普蘭徹在6月1日第一次與沙農會面，2天後與沙農的同夥（6至8人）在首都的一處住所內會談。沙農在會談中說，自己是被上帝派來的，要來取代摩依士；他將貫徹「馬歇爾計畫」來管理海地、將海地官方語言改成英文。普蘭徹在那次會談之後，覺得沙農好像有點瘋了，因此不再出席他的政治聚會。
海地警方查出至少28人涉案，多名嫌犯有哥倫比亞軍方背景，其中26人為哥倫比亞人，2人為海地裔美國人，涉案人當中有17人被捕，3人被擊斃，8人在逃。許多海地裔美國人對於沙農被控是主謀感到驚訝，因為外界對他的印象，並非海地的主要政治人物。
海地國會目前處於停擺狀態，議員呼籲建立新政府以取代臨時總理約瑟夫（Claude Joseph），臨時總理約瑟夫則是請求美國出兵維護海地國家穩定。但美國官方回應表示，不願意向海地提供軍事力量，已派出調查人員協助調查海地的暗殺事件。