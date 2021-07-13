台積電、鴻海購BNT疫苗　蘇貞昌：公私合作、全民共享

台積電與鴻海公告將各捐贈500萬劑BNT疫苗予政府，不過我國各界仍對採購過程有不同意見與論點。行政院長蘇貞昌今（13）日赴基隆市視察過港路汰換管線工程前受訪時強調，此次民間熱情捐疫苗，政府團隊協力一起克服諸多困難，也符合原廠生產包裝直送台灣，這是相當好的事情。

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蘇貞昌說，因為疫情不斷變化，全世界都在搶疫苗，台灣政府一直用各種方法，希望能有更多疫苗。這次公私合作，民間熱情捐疫苗，政府團隊協力大家一起克服好多困難和問題，不只是行政院團隊、疾管署同仁，還有台積電公司和鴻海永齡基金會的團隊，大家夜以繼日在最短時間內就相關問題連夜開會，一個一個解決過關，最後終於成功簽約。

蘇貞昌說，疫苗就要來了，而且符合當初原廠生產、原廠包裝直送台灣，這是非常好的事情，誠如台積電董事長劉德音所說，盼台灣蛻變得更強勁有力，也如鴻海創辦人郭台銘所說，團結是克服一切困難的解藥，大家面對的共同敵人是病毒， 希望大家多講好話、多做好事，多讓成果出來全民共享。

另關於代理商上海復星傳出要取得台灣醫療紀錄但遭我方拒絕，也傳出拿出港澳版合約要我方比照適用，蘇貞昌強調，整件事過程中，政府最堅持就是合法安全有效，台灣做到了，非常高興這是大家一起努力的成果。

至於慈濟傳出今天就能簽約，蘇貞昌說，非常感謝民間團體願意熱情幫忙購疫苗，一有好消息會跟大家報告。