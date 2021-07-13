長照日照擬解封　人員未打疫苗須持快篩或解隔證明

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在全國防疫會議會後記者會表示，今天徵詢各地方政府意見，有初步管理指引規範，經確認後將由衛生福利部長照司正式公布。
陳宗彥說，機構開放的適用範圍包括社區式服務長照機構、日間照顧、小規模多功能家庭托顧、護理之家、老人福利機構、身障服務機構日間照顧服務等。
若機構要提供服務，陳宗彥說，整體工作人員疫苗施打率須達8成，據長照司統計，全台22縣市只有1縣市未達標。而未打疫苗或打第1劑疫苗後未滿14天者，服務前要提供3天內抗原快篩陰性證明或解除隔離證明，疫情警戒第3級期間，每週要自費抗原快篩陰性。
在接受服務者方面，陳宗彥說，建議打完第1劑疫苗滿14天後再前往機構接受服務，未打疫苗者或打第1劑未滿14天者，要提供抗原快篩陰性證明或解除隔離證明，疫情警戒第3級期間，每週要自費抗原快篩陰性。
陳宗彥說，工作人員跟服務對象都要遵守自主防疫措施規定，且機構內動線、分區與隔離空間都要做好規畫；若有交通車接送，司機含乘客以10人內為限。
此外，若機構內發生疑似或確診個案，陳宗彥說也必須有應變措施，必須暫停服務並通報主管機關造冊、配合疫調，將已知資訊通知病例本人，協助疫調了解可能接觸者。（編輯：陳仁華）1100713