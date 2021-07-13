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受疫情影響　新北幸福保衛站領取人數暴增近40倍

▲新北市長侯友宜今（13）日前往八方雲集板橋仁化店及全家超商松翠店，感謝四大超商及八方雲集提供餐食，共同守候新北孩子。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（13）日前往八方雲集板橋仁化店及全家超商松翠店，感謝四大超商及八方雲集提供餐食，共同守候新北孩子。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-13 12:52:35

新北市政府受教育局受疫情影響停課後，就啟動務實的照護專案，與7-11、全家、萊爾富及OK便利超商合作成立「幸福保衛站」及八方雲集合作成立「好日子愛心大平台」，提供「加倍取餐」及「餐食外帶」服務，以兼顧防疫及健康。

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新北市長侯友宜今（13）日前往八方雲集板橋仁化店及全家超商松翠店，感謝四大超商及八方雲集提供餐食，共同守候新北孩子；侯友宜指出，在疫情這段時間，真的很多艱苦人需要照顧，平常四大超商每個月大概100多件，結果在6月份的疫情這段時間，竟然高達4664件，相差了將近40倍。

侯友宜表示，這段時間碰到困難的人真得很多很多，需要更多愛的力量來幫助他們，八方雲集及四大超商都推出加倍取餐，從一餐80元加倍到160元，讓孩子們來取餐時，同時也可以帶回去給家人一起分享，度過最艱困的時光；在疫情嚴峻的過程當中，也看到這麼多有愛心、熱心願意伸出雙手幫助弱勢族群。

教育局補充，因應疫情，新北市2500家超商及200間八方雲集皆提供「加倍取餐」及「餐食外帶」服務，為了防疫減少出門頻率，加倍取餐將原來一次80元的額度提高到160元，八方雲集還將學童取餐金額全數回捐；此外，各地善心餐飲商家提供待用餐服務也隨處可見，顯示國人發揮善心團結抗疫。

教育局說，對於有緊急需求的18歲以下學童，全市街頭巷尾超商及八方雲集都是居家附近的幸福保衛站；由點到面組織成不漏接的綿密守護網，疫情期間領餐認定從寛，0-6歲的孩童同樣適用，請大家協助傳遞訊息，並且善用珍惜資源，讓愛心善款幫忙更多急難需求的孩子和家庭，用愛與希望合力守護孩子。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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