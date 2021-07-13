藍營縣市配合國台辦搶買疫苗？民進黨團：先把庫存打完

台積電與鴻海12日對外宣布，已和上海復星及BNT原廠完成國際採購合約簽訂，將各購買500萬劑疫苗贈予政府。立法院民進黨團今（13）日召開記者會談及此事，黨團副幹事長黃世杰抨擊國民黨主席江啟臣等人在疫苗陸續到貨之時，還配合中國國台辦的發言，要地方政府搶買疫苗，根本就是以疫謀亂。

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黃世杰說，昨日台積電與鴻海發布訊息對外說明，已經在政府協助之下和上海復星及BNT原廠完成國際採購合約簽訂，包含未來慈濟亦同，都是購買疫苗捐贈給中央政府統一施打，並且也由中央政府統一給BNT政府免責，這終於突破BNT這支疫苗的政治框架，順利取得疫苗簽約，接下來還要為到貨施打努力。

黃世杰說，已經做了這麼多努力，江啟臣等藍營人士還呼應國台辦說法，從7月5日國台辦發言人說上海復星是台灣購買疫苗唯一管道，到今天報紙報導，國台辦又主動提起台灣還有其他團體跟地方政府購買疫苗，這個劇本根本是配合演出、以疫謀亂。

黃世杰說，南投、台東、花蓮與雲林四個縣市被點名購買疫苗，但以目前各縣市疫苗配送接種剩餘情形來看，南投、台東、花蓮分別還有43%、40%、37%的庫存，雲林也還有26.4%庫存，當然地方政府可能在執行面上，因為醫療資源、幅員等問題而進度不同，但地方政府真正的工作應該是趕快提供給民眾接種，而不是配合國台辦劇本搶買疫苗。