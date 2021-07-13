陳宗彥疫調工作點名雙北　長照機構指引將公布

指揮中心今（13）日上午由副指揮官陳宗彥召開記者會，說明全國防疫會議會後重點。陳宗彥提到，雖然鬆綁措施已開始，還是要請地方政府密切注意管制，入境隔離採檢等也應確實實施；另外，相關疫調資訊指揮中心已開放地方政府線上查詢，針對社區型的服務長照機構指引措施也即將公布。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-13 11:28:51｜2021-07-13 11:32:34
陳宗彥指出，實施三級警戒的管制之下Rt值已經下降，因此開始實施管制措施鬆綁，地方政府要密切注意狀況，「和以前最大的不同是針對出現確診者的因應，另外，境外移入變異株也不乏病毒量比較高的病例。」防疫工作仍需要謹慎，而三級警戒延期至26日，對於民眾身心造成壓力，請地方政府多多關懷，也提醒雙北的家庭群聚、職場群聚比例較高，請雙北市政府考量民眾就醫的可近性，設置採檢站，也要求疫調的確實跟快速。
針對社區型服務長照機構開放有望，陳宗彥則說明，衛福部長照司已訂定衛生福利機構防疫管理的指引，今天特別和地方政府說明，徵詢意見，確認之後會再進行公布，適用範圍包含社區是服務長照機構，老人福利機構、護理之家、身心障礙照顧服務等日間福利中心，措施包含該機構整體工作人員疫苗施打率要達到8成，目前調查僅剩1縣市還未達標，另外應附上PCR陰性檢疫證明，另外也建議服務對象接種滿14日再前往接受服務，如果未接種則也要持PCR陰性檢疫證明。
另外在地方政府疫調資料調閱部分，陳宗彥表示，地方可透過資管中心向指揮中心資訊組調閱，會在1天之內提供，以台北市為例，近期已調閱近千筆資料，之後地方政府都可以透過線上查詢。
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