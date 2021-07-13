日本捐贈第三批AZ　謝長廷：已從工廠運出、明天驗貨

日本外務大臣茂木敏充今（13）日在例行記者會宣布，將第三度捐贈AZ疫苗給台灣，預計

將在15日送抵台灣。對此，駐日代表謝長廷表示，

這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨，非常感謝日本政府持續支援。

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除了台灣，日本將再各自再追加100萬劑AZ疫苗給印尼、越南，並經由COVAX捐贈1100萬劑疫苗提供尼泊爾、斯里蘭卡等國。

日本茂木外相上午宣布第三波疫苗的提供，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨，非常感謝日本持續支援，希望妥適運用，讓更多臺灣鄉親得到守護。

針對報載台積電和郭董都簽約買到輝瑞BNT疫苗，

真的是好事接連而來，他也認為，雖然BNT訂到貨不等於拿到貨，但相信不致拖太久，如果九月初可以拿到貨，則解封檢驗後，九月中旬就可以施打，加上日本這次提供的，希望台灣疫苗再來可以安心銜接下去，我們的救援角色也就可以順利告一段落了，感謝所有為此努力的人。