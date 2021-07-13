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日本捐贈第三批AZ　謝長廷：已從工廠運出、明天驗貨

▲日本外務大臣茂木敏充今（13）日在例行記者會宣布，將第三度捐贈AZ疫苗給台灣，預計將在15日送抵台灣。對此，駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨。圖為日前駐日大使謝長廷冒雨見證AZ疫苗起飛前往台灣。（圖/翻攝謝長廷臉書）
▲日本外務大臣茂木敏充今（13）日在例行記者會宣布，將第三度捐贈AZ疫苗給台灣，預計將在15日送抵台灣。對此，駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨。圖為日前駐日大使謝長廷冒雨見證AZ疫苗起飛前往台灣。（圖/翻攝謝長廷臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-13 11:36:18

日本外務大臣茂木敏充今（13）日在例行記者會宣布，將第三度捐贈AZ疫苗給台灣，預計將在15日送抵台灣。對此，駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨，非常感謝日本政府持續支援。

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日本政府日前宣布捐贈AZ疫苗給台灣，分別有124萬劑AZ在6月4日抵台、113萬劑AZ在7月8日抵台，本次是日本政府第三度捐贈疫苗給台灣，除了台灣，日本將再各自再追加100萬劑AZ疫苗給印尼、越南，並經由COVAX捐贈1100萬劑疫苗提供尼泊爾、斯里蘭卡等國。

謝長廷表示，日本茂木外相上午宣布第三波疫苗的提供，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨，非常感謝日本持續支援，希望妥適運用，讓更多臺灣鄉親得到守護。

針對報載台積電和郭董都簽約買到輝瑞BNT疫苗，謝長廷直言，真的是好事接連而來，他也認為，雖然BNT訂到貨不等於拿到貨，但相信不致拖太久，如果九月初可以拿到貨，則解封檢驗後，九月中旬就可以施打，加上日本這次提供的，希望台灣疫苗再來可以安心銜接下去，我們的救援角色也就可以順利告一段落了，感謝所有為此努力的人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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