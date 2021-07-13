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日本再捐贈100萬劑AZ疫苗　外交部：為根除病毒一同奮戰

▲日本捐贈台灣第二批AZ疫苗順利降落台灣，日本今日宣布將追加援贈100萬劑AZ疫苗協助台灣。（資料照／記者李春台翻攝）
▲日本捐贈台灣第二批AZ疫苗順利降落台灣，日本今日宣布將追加援贈100萬劑AZ疫苗協助台灣。（資料照／記者李春台翻攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-13 11:52:24｜2021-07-13 12:23:49

日本外務大臣茂木敏充在今（13）日記者會中宣布，日本將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，疫苗預定於本月15日運抵台灣。這是日本政府繼上（6）月4日捐贈124萬劑疫苗與本月8日捐贈113萬劑疫苗之後，日本對我國進行第三批援助，與前二批合計，共捐贈我方超過330萬劑疫苗。外交部表示，代表台灣政府及人民再次表達由衷謝意，願與日本心手相連、一起加油，為根除病毒共同奮戰。

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外交部發言人歐江安指出，全球疫情尚未停歇，日本面臨自身疫情嚴峻之際，仍三度宣布援贈台灣疫苗，持續以實際行動有效馳援，力挺台灣對抗疫情。日本溫暖的友誼與關鍵協助在台灣國內引起熱烈迴響，總統蔡英文多次透過推特致謝，台灣人民也相繼發聲感謝日本。日本捐贈大量疫苗增加我國國民接種機會，保護我國民生命及健康，進而增強台灣對抗疫情的信心及力量，我國全國上下及各界人士均永銘在心。相信在台日雙方齊心協力之下，定能有效克服疫情蔓延，早日恢復正常生活並深化台日雙方各項合作交流。

外交部強調，台日友誼堅毅不移，再次感謝自由民主夥伴的溫暖協助及鼎力支持，我方願與日本心手相連、一起加油，為根除病毒共同奮戰。台灣衷心祝福日本戰勝疫情挑戰，並祝福即將舉辦的東京奧運會順利成功、台日雙方情誼地久天長。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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