2021群馬台灣祭 台南用祈福燈籠與農產開啟友誼外交
台南市長黃偉哲對於推廣台南一向不遺餘力，總希望把台南最好的一面讓世界看見。日前台南學子的彩繪燈籠在友誼城市日本水上町展出大獲好評，吸引群馬縣政府表達展示意願，並加碼大量訂購台南鳳梨，更在今年群馬台灣祭上展示台南燈籠，攤位除了佈置滿滿的文宣、影片，還以宣傳海報預告接下來各地即將舉辦台南芒果祭，表達對台南的支持。
記者林怡孜/台南報導
2021-07-13 11:47:26
黃偉哲表示，日本政府於7月8日再度提供113萬劑疫苗，總共捐贈了台灣237萬疫苗，展現台日之間患難見真情的互助情誼。這次也非常感謝群馬縣對台南的用心，舉辦台灣祭展示台南燈籠及攤位宣傳，讓日本民眾感受到濃濃的台南風情。黃偉哲進一步提到，這批燈籠由台南國小、中及高中學生以古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材圖案為主題繪製，原展示於消防局中正分隊。主題「祀典武廟火德星君(火神)護佑．平安祈福」，正與水上町豐樂館供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」保佑人民平安互相呼應，兩地首次以防火、防災宣傳進行交流，別具意義
每年由群馬縣政府與當地台灣鄉親共同主辦的群馬台灣祭，今年從8日為期限定1週至14日，在群馬縣民廣場盛大展開。今年因受疫情影響關係，首次採取現場展示與線上兩種並行方式舉辦，線上除邀請行政院唐鳳政務委員與群馬學生座談外，也提供台灣各地觀光美食影片供參與者瀏覽觀賞。