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P聯盟／夢想家續留年度第六人　沃克加薪再簽2年合約

▲P. LEAGUE+夢想家沃克。（圖／P. LEAGUE+提供）
▲P. LEAGUE+夢想家沃克。（圖／P. LEAGUE+提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-13 11:58:20｜2021-07-13 12:22:19

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家球團今（13）日宣布，已與上季「年度最佳第六人」沃克（Randall Walko）簽下兩年延長合約，並提高待遇給予實質肯定。

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台新夢想家總經理韓駿鎧表示，沃克職業生涯首季表現亮眼，攻防兩端皆有建樹，球團更加讚賞他為球隊帶來的活力與激情，因此決定除了延長合作時間之外，也提高待遇給予實質的肯定。「沃克在場上總是保持侵略性，以滿滿的拚勁為球隊注入能量，期待未來能夠持續看到他的突破與成長！」

台美混血戰將沃克去年甫自紐澤西學院（The College of New Jersey）畢業，在台新夢想家球團的努力下，回到媽媽的故鄉台灣追尋籃球夢。沃克踏入職業賽場自替補出發、從防守做起，不但多次展現驚人彈跳力，不畏洋將長人於禁區爭搶籃板球，本季沃克也繳出兩場超過30的得分數據，季後賽第五戰對決桃園領航猿，他更在讀秒階段砍進致勝三分彈，幫助球隊挺進總冠軍賽。元年首季沃克出賽18場，場均繳出 9.7 分、5.3 籃板，三分球命中率將近三成九，全能的表現有目共睹，在季末更獲得聯盟「年度最佳第六人」的獎項肯定。

沃克跨海挑戰職業賽事，首季繳出亮眼成績單，在攻防兩端成為球隊要角，也獲得合約升級。「上個賽季在台灣打球的日子很開心，也獲得很多難能可貴的經驗，很感謝球團的肯定與信任！」沃克的媽媽也提到，很高興沃克可以回到家鄉台灣打球，除了讓沃克能與台灣文化有更深的連結之外，也藉此有更多機會能夠與台灣的家人相聚，「他在台灣的阿姨、表兄弟都有至現場看他比賽，常常會傳很多照片給我們看，我們家族都非常開心！」

談到首季的表現，沃克則表示，很幸運自己職業首季即可以參與到冠軍賽，不過他也深深體會到職業賽場與大學於強度上的差異，「雖然有幾場有幫助到球隊，不過表現仍然不夠穩定，各方面都還有很大的進步空間。」沃克也提到，將會利用休賽季時間調整、自主鍛練，下一季也會依循教練交代的每一項任務，力拚隊史首冠！

沃克目前除了維持自主訓練之外，也會參與球隊每週的線上會議，預計將會在開訓前歸隊，展開新球季。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。

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