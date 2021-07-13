影／電影院、高爾夫球練習場都開了！微解封首日民眾樂
13日全台微解封，台北市除了電影院鬆綁，高爾夫球練習場也可以開門做生意。《NOWnews今日新聞》記者實地走訪兩處，發現內湖地區，一早起床練習揮桿的人還不少；而電影龍頭業者之一信義威秀，上午第一場電影觀眾只有個位數，看來前些日子信義區染疫事件或許有些影響，也可能是因為目前好萊塢大片還沒上映。
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-07-13 16:16:29
終於等到微解封，信義威秀影城公關李光爵表示，從5月15日開始到現在，影城營收受到相當大衝擊，「畢竟以往6月就已經是所謂的暑假檔期，許多好萊塢大片會在這時候上映」，不過接下來14日即將上映的黑寡婦，是漫威英雄大片，在國外票房亮眼，預計也將吸引許多民眾進影院觀賞，李光爵也透露這檔網路預約數字不錯，更希望民眾會加購電影周邊產品增加業績營收。「之前的大片不是看不到！而是晚一點才能看。」李光爵說接下來，之前沒辦法上映的「大片」會陸續推出，等於是週週都有強片上檔。
至於影城的防疫措施？除了購票梅花座、飲食區完全停賣，民眾同樣入場實名制、量體溫，工作人員還會在場次與場次之間進行影廳消毒，連自動售票機都會定時清消。微解封上午，有民眾甚至跨縣市來看電影，「三級警戒前就很常看電影，這次想說台北市電影院開了，就來看奪魂鋸！」兩位民眾一個住土城、一個住林口，因為新北市目前影城依舊維持關閉，所以決定到台北市觀影。另一位王同學則是看準了微解封上午人還不多，「這時間來看感覺比較安全」。
至於高爾夫球練習場，也是此次鬆綁的對象之一，13日一早8點，已經出現20多位民眾揮桿，練習場也列了許多防疫規範，像是每個入場民眾都要開一道屬於自己的球道、座位減半、入場實名制、不賣餐飲等等，民眾活動期間也得全程戴上口罩。