中國大使館駁科興疫苗負面新聞　網友酸「西台灣幹得好」

《路透社》先前引述泰國衛生部門數據報導，指出泰國有618名醫護人員，接種完2劑中國科興疫苗（Sinovac）後仍然染疫，其中還包含1例死亡和1例重症。報導一出隨即引發中國駐外人員不滿，中國駐斯里蘭卡大使館以及中國駐曼谷大使館紛紛在社群媒體上嗆聲，還貼出科學期刊證明疫苗效用。不少網友隨即灌爆留言區，甚至還很酸中國「西台灣」。





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中國科興疫苗近來在泰國頻頻傳出負面消息，先前曾因保存溫度過低而出現「膠狀」物質，還曾爆出泰國國家女排隊接種1劑科興疫苗後，仍有26人染疫的消息。《路透社》11日引述泰國衛生部數據報導指出，從4月至7月的數據來看，677348名接種過2劑科興疫苗的醫務人員中，有618人仍被感染，其中1名護士死亡，另1名醫務人員情況危急。而泰國衛生部12日宣布，將為第一劑接種中國大陸科興新冠疫苗的民眾施打英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ），來增加對於印度Delta變種病毒的免疫力。





但《路透社》關於醫護人員染疫的報導一出，中國駐斯里蘭卡大使館隨即在推特上PO文，大罵「為什麼不顯示真實的有效率，而是下這種誤導和不利中國的標題，你的目的是什麼？」並表示泰國完成接種2劑的66萬7348名醫護人員中，僅618人感染，代表中國科興疫苗有99.9078%的效力。





▲中國駐斯里蘭卡大使館在推特上質疑《路透社》企圖誤導。（圖／翻攝自Chinese Embassy in Sri Lanka推特）

中國駐曼谷大使館則是在Facebook上節錄醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的文章內容，表示科興疫苗在土耳其的臨床實驗結果顯示，科興疫苗有良好的免疫性及安全性。





▲中國駐曼谷大使館轉貼醫學期刊《刺胳針》，表示科興防護力顯示極佳。（圖／翻攝自Chinese Embassy Bangkok Facebook）

不過由於近來負面新聞，再加上泰國年輕一輩對中國印象越來越差，中國駐外使館貼文隨即被網友灌爆，有網友批評中國駐斯里蘭卡大使館，指出「疫苗有效性不是這樣算的」，表示「不能相信中國」、「在巴西科興疫苗完全沒用，有很多人打了2針然後就死了」，還有網友說「我們沒辦法選擇疫苗，如果可以選，才不會選科興」、「怕你忘記了，病毒不就是從你們國家來的嗎」，更有人大酸「西台灣，幹得好」、「你怎麼敢說這種數字？西台灣」、「西台灣，數字不是這樣算的」。





雖然「西台灣」說法已經流傳已久，但近來在國外瘋傳，先前動作片《玩命關頭9》男星約翰希南（John Cena）受訪時，因稱台灣為國家遭到中國網友出征，卻引發推特、論壇網友群起砲轟，更有網友製作了迷因梗圖，直接將中國改成「西台灣」，力挺台灣。









