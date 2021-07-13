澳洲前外長：中國失算　以為坎培拉當局會屈服霸凌

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唐納提到，雖然中國自從1970年代以來取得重大經濟成就，並且獲得一定國際地位；但中國近年在外交上親近俄羅斯和伊朗的作法，是災難性的外交戰略失誤。
唐納強調，中國的最重大失算之一，是在一時衝動下挑選澳洲做為懲罰對象。
唐納相信，由於澳洲多次就香港、新疆和南海爭議批評中國，尤其是澳洲向國際社會倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源。因此中國懲罰澳洲，為了製造殺雞儆猴的示範效果，以嚇阻其他國家不要仿效澳洲。
唐納提到，澳洲自從倡議調查疫情起源之後，中國隨即針對澳洲實施多項經濟制裁，還有多名中國政府官員責罵澳洲。
唐納認為值得注意的，是中國駐澳洲大使館人員提出一張清單，列舉澳洲必須改變的行為事項。唐納相信，對比古今各國大使館，這可說是最愚蠢及最具有反效果的舉動之一，絕對足以記入史冊。
唐納還指出，中國最嚴重的失誤是低估澳洲的受歡迎程度和重要性，例如美、英、印度、日本及多個歐洲國家均支持澳洲；中國卻誤以為澳洲只是一個弱小、會屈服於霸凌，並且可以被降格為附庸國（client state）的國家。
唐納提到中國的另一項失誤，是錯將澳洲一些「資產階級左翼偽知識分子」（pseudo-intellectualbourgeois left）主張疏遠美國的「獨立」外交論述，當做是澳洲的主流看法。唐納指出，澳洲事實上是重視美國等「強大朋友」的。
唐納又強調，面對中國威脅，澳洲內部已前所未有地團結一致，當澳洲國會討論到該如何抵擋中國霸凌的議題時，已少有異議。而且來自商界和時事評論人員的支持也越來越多。
唐納提醒，中國在評估該如何對付澳洲時，應該要考慮到3點：1、正是因為中國的作法，導致澳洲、美國、印度和日本的防衛合作變得更為緊密；2、中國對澳洲和其他國家的作法，已導致美國在歐洲的盟友進一步向美國靠攏；3、中國已經嚴重損害與日本的關係，例如日本副首相兼財務大臣麻生太郎於5日首次表示，假如中國武力犯台，日本將會支援美國和台灣。
唐納認為中國外交政策已踏在「荒謬的死路」（ridiculous impasse）上。對此他建議，中國需要重啟與澳洲高層官員的對話，其中包括兩國部長級會議；並且透過20國集團（G20）、亞太經濟合作會議（APEC）和「東亞峰會」（East Asia Summit）展開多邊對話。
唐納亦建議，澳洲需要讓中國清楚了解，澳洲將會歡迎中國重新參與對話；而且澳洲無意圍堵中國，也不希望新冷戰的來臨。（編輯：陳惠珍）1100713