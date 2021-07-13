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柯文哲稱同志團體是防疫問題　王婉諭：性平教育待加強

▲台北市長柯文哲在北市疫情記者會上稱「同志團體是一種問題」，遭指歧視。他稍晚於臉書解釋沒有歧視或污名化。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲在北市疫情記者會上稱「同志團體是一種問題」，遭指歧視。他稍晚於臉書解釋沒有歧視或污名化。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-13 12:58:53

台北市長柯文哲昨日在北市疫情記者會上稱「同志團體是一種問題」，遭指歧視。雖然柯文哲稍晚澄清歧視或污名化，但是時代力量力委王婉諭今（13）日仍批評柯文哲的性平教育待加強。

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王婉諭指出，柯文哲市長提到廣義家戶感染時，說「聚在一起打麻將是一個問題，同志團體也是一個問題，分租套房也是個問題」，這樣的說法隨即引發了歧視疑慮。雖然柯文哲事後解釋，「我沒有任何汙名化或歧視字眼，或否定特定族群的身分與自我認同，只是平舖直述疫情現況，提出善意的提醒，面對疫情我認為應該用最公開、務實的態度面對，隱晦不談，不僅無助落實防疫，也難以達致真正的平權。」但是王婉諭認為，性平意識有待加強的柯市長，這不只是平鋪直述疫情現況而已，而是已經間接造成污名了。

王婉諭指出，柯文哲提到的打麻將、合租共居都是集體群聚行為，不管是家屬、親友聚會，或是共租一室的室友，都是因為群聚、共住的「行為本身」而有感染風險；然而，唯獨講到同志族群時，點名的卻不是他們違規的行為，而是一整個特定群體。這樣的說法，便是將特定性傾向與染疫風險，間接劃上等號，甚至指涉一個群體是問題。

王婉諭表示，當有感染風險的行為發生在非同志族群時，會特別標注他們的性傾向嗎？舉個例子，會說「異性戀團體分租套房造成感染」、「異性戀群聚打麻將造成防疫破口」、「異性戀出入特定場所導致傳染風險」嗎？造成感染風險的是「行為」本身，而無關乎他們的性傾向。

王婉諭認為，柯文哲應該要做的，是呼籲各種群體都不應該要有不必要的群聚行為，以避免染疫風險增加，而不是擅自將特定族群與風險行為武斷連結的言論，給同志族群貼上污名化的標籤。病毒不會挑身份，但人總是會獵巫，錯誤的是群聚行為，而不是性傾向。這樣的行為，不僅無助於落實防疫，也難以達致真正的平權。「柯市長需要先公開務實面對的，或許是自己仍有待加強的性平意識吧。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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