柯文哲稱同志團體是防疫問題　王婉諭：性平教育待加強

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭指出，柯文哲提到的打麻將、合租共居都是集體群聚行為，不管是家屬、親友聚會，或是共租一室的室友，都是因為群聚、共住的「行為本身」而有感染風險；然而，唯獨講到同志族群時，點名的卻不是他們違規的行為，而是一整個特定群體。這樣的說法，便是將特定性傾向與染疫風險，間接劃上等號，甚至指涉一個群體是問題。
王婉諭表示，當有感染風險的行為發生在非同志族群時，會特別標注他們的性傾向嗎？舉個例子，會說「異性戀團體分租套房造成感染」、「異性戀群聚打麻將造成防疫破口」、「異性戀出入特定場所導致傳染風險」嗎？造成感染風險的是「行為」本身，而無關乎他們的性傾向。
王婉諭認為，柯文哲應該要做的，是呼籲各種群體都不應該要有不必要的群聚行為，以避免染疫風險增加，而不是擅自將特定族群與風險行為武斷連結的言論，給同志族群貼上污名化的標籤。病毒不會挑身份，但人總是會獵巫，錯誤的是群聚行為，而不是性傾向。這樣的行為，不僅無助於落實防疫，也難以達致真正的平權。「柯市長需要先公開務實面對的，或許是自己仍有待加強的性平意識吧。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。