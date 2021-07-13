微解封放風去 各場館防疫措施、管控人數先弄清楚

疫情三級警戒近2個月，民眾心情鬱悶渴望透透氣。今天(13日)起，配合中央部分管制措施微解封，台中市國立自然科學博物館、麗寶樂園和公、私立運動場館等，皆鬆緊不一「鬆綁」，今早已吸引急於放風民眾參訪。由於各場館皆採預約制，也有人數控管，民眾前往最好先弄清楚。





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國立自然科學博物館僅開放展示場(第一特展室、第三特展室、第四特展室)、生命科學廳1樓，

每梯次人數限制100人，約占上述開放空間可容留人數二成五。

深受大小朋友喜愛的恐龍廳就位於生命科學廳，13日起暴龍等你來相見。此外，入館採實聯制登記，民眾須全程佩戴口罩、量測體溫、酒精消毒，並請保持室內至少1.5公尺、室外至少1公尺社交安全距離。

▲國立自然科學博物館微解封，首日暴龍區最吸睛。開放有人數限制，須採預約制。（圖／科博館提供）

有意參觀民眾，一律採網路預約制(週三上午10點前免費參觀暫不適用)，現場無候位售票服務，請至線上購票系統( https://iticket.nmns.edu.tw/iticket/ )預約及信用卡繳費。自110年7月10日中午12時起，可預約10日內時段(如7月12日可上網預約最晚7月22日的時段)，當日當場次有效，過場次恕不辦理退費，請於票券特定場次開場前辦理退票，退費將收取10%手續費及必要匯費。

臺中國家歌劇院雖然未能微解封，但於七、八月推出「 FUN映中」線上播映劇場作品，將藝文節目宅配到府。民眾可於每週末於歌劇院Facebook及YouTube限時播放時宅家觀賞。目前規畫播放節目，屬歌劇院「夏日放／FUN時光」系列節目，延續夏季主打之「音樂劇」、「親子」與「闔家觀賞」特色。目前已播映完真快樂掌中劇團《孟婆‧湯》，觀眾回響熱烈，線上觀賞人數近1萬人次。網址: https://www.npac-ntt.org/program/events/c-WfVOCsnz5IE

▲台中國家歌劇院七、八月推出「 FUN映中」線上播映劇場作品，將藝文節目宅配到府。（圖／歌劇院提供）

配合全台微解封，麗寶樂園為滿足遊客用餐需求並遵守防疫優先準則，結合渡假區內麗寶福容大飯店優勢，創新推出遊客獨享《防疫用餐服務》的消費滿額選擇，於每日中午11:30-12:40、13:00-14:10 兩個時段開放部分房間，提供遊客以家人為單位，進入飯店房間內安心的享用餐點，解決無法在園區內用餐的問題。





▲麗寶樂園創新推出遊客獨享《防疫用餐服務》，提供遊客在飯店房內用餐。（圖／麗寶提供）

麗寶樂園表示，此方案已呈報台中市政府核准，將13日起試行一週，並視遊客反映與需求機動調整修正。防疫用餐服務，當天至探索世界客服中心預約。至於為落實高規格防疫措施， 7/13~7/31陸上樂園「探索世界」，每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%。另全台最大麗寶落羽松秘境，將限時開放，讓大人放風、小孩放電，全家大口森呼吸。



