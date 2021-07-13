快訊／本土再添28例！陳時中：死亡增6人

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指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。
指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15387)，為本國籍40多歲男性，6月30日自印尼入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，7月1日結果為陰性；7月8日出現輕微發燒與肌肉痠痛等症狀，7月11日仍未緩解，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，同機旅客均已入住集中檢疫所，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,661,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,644,686例排除)，其中15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。