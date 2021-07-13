快訊／本土再添28例！陳時中：死亡增6人

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為臺北市9例，桃園市2例，苗栗縣及臺中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。

▲中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增28例新冠肺炎本土病例，1例境外移入個案，另新增6例新冠肺炎死亡案例。(圖／指揮中心提供)

▲中央流行疫情指揮中心今（13）日公布7月13日新增6例新冠肺炎確診死亡個案表。(圖／指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15387)，為本國籍40多歲男性，6月30日自印尼入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，7月1日結果為陰性；7月8日出現輕微發燒與肌肉痠痛等症狀，7月11日仍未緩解，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，同機旅客均已入住集中檢疫所，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,661,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,644,686例排除)，其中15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）