高雄老翁16天內混打AZ、莫德納　指揮中心還原接種疏失

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至於為什麼會發生這種烏龍事件？莊人祥表示：「在當場醫護人員在場有詢問，這位先生可能在回答問題上都說沒有，所以導致被接種。」但根據了解，這名老翁有輕微失智現象，照理來說醫護人員應該檢查健保卡資料與疫苗接種卡等，對此，莊回應示，後續會針對類似流程去做改善措施。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,661,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,644,686例排除)，其中15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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