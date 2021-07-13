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高雄老翁16天內混打AZ、莫德納　指揮中心還原接種疏失

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(圖／指揮中心提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-13 14:50:00｜2021-07-13 15:09:46

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(13)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增28例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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針對高雄市一名76歲老翁，在6月24日打了一劑AZ疫苗，卻意外的在7月9日又接種莫德納疫苗，遭家屬質疑市府出包，國內目前也沒有開放混打疫苗，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前有持續關懷這位先生，個案目前為止都沒有狀況，「一般而言是希望28天以後再打，但是縮短時間，不會造成什麼樣的傷害。」

至於為什麼會發生這種烏龍事件？莊人祥表示：「在當場醫護人員在場有詢問，這位先生可能在回答問題上都說沒有，所以導致被接種。」但根據了解，這名老翁有輕微失智現象，照理來說醫護人員應該檢查健保卡資料與疫苗接種卡等，對此，莊回應示，後續會針對類似流程去做改善措施。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月13日累計確診14045例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

指揮中心統計，截至目前國內累計1,661,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,644,686例排除)，其中15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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