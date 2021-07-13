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郭富城被爆婚變！嫩妻「帶女兒們回娘家」

▲郭富城嫩妻方媛帶著2個女兒回娘家，婚變傳聞再度甚囂塵上。（圖／華映娛樂）
▲郭富城嫩妻方媛帶著2個女兒回娘家，婚變傳聞再度甚囂塵上。（圖／華映娛樂）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-13 13:30:12｜2021-07-13 13:31:31

香港四大天王之一的郭富城與小22歲的方媛結婚4年，育有2個女兒，夫妻倆時常在社群媒體分享生活。而日前方媛突然帶著2個女兒回上海娘家，引起網友猜測，認為兩人鬧婚變。

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方媛近日在微博曬出45秒短片，短片中她戴著眼鏡、粉色漁夫帽，帶著女兒們一起搭飛機，途中她問女兒：「終於看到飛機了對不對？」女兒童言童語地回：「嗯！還有巴士呢！」女兒們活力滿滿的東看看西瞧瞧，時不時的問問題，方媛也在一旁耐心解釋。而她在貼文中寫道：「記錄兩個寶寶的第一次飛機之旅，到上海以後就開始隔離了。之後給大家分享打打鬧鬧、辛苦又幸福的隔離日常。」字句中難得沒有提到老公郭富城。此外，眼尖的網友也發現，方媛與女兒們坐的是經濟艙，種種都讓網友懷疑天王的婚姻生變。

▲方媛帶著女兒們回娘家，引起外界猜測是否與郭富城鬧婚變（圖／翻攝方媛微博）
▲▼方媛帶著女兒們回娘家，引起外界猜測是否與郭富城鬧婚變（圖／翻攝方媛微博）
▲方媛帶著女兒們回娘家，引起外界猜測是否與郭富城鬧婚變（圖／翻攝方媛微博）
事實上，郭富城、方媛的這段婚姻不受外界看好，時常有婚變傳聞，但兩人都用行動破除謠言，只是這次方媛獨自帶著女兒們回娘家，再次引起網友們猜測。

▲郭富城（右）很保護老婆方媛。（圖／方媛微博）
▲郭富城（右）、方媛的婚姻不受外界看好。（圖／方媛微博）
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